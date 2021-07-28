台风“烟花”已减弱为热带低压 其中心已进入安徽

中央气象台7月28日06时解除台风蓝色预警：今年第6号台风“烟花”已于今天（28日）凌晨由热带风暴级减弱为热带低压，早晨5点钟其中心位于安徽省滁州市定远县境内，就是北纬32.4度、东经117.9度，外围最大风力有7级（15米/秒），中心最低气压为985百帕。

预计，“烟花”减弱后的低压将先以每小时10公里左右的速度向西北转偏北方向移动，将于29日白天进入山东，尔后转向东北方向移动，强度逐渐减弱。

大风预报：28日08时至29日08时，渤海西南部、黄海中西部和西南部、长江口区、杭州湾、山东半岛南部沿海、江苏东部沿海、上海沿海将有6-7级大风，阵风8-9级。

降水预报：28日08时至29日08时，江苏、安徽北部、山东、河南东北部、河北东南部等地有大到暴雨，其中，江苏北部、安徽东北部、河南东北部、山东中西部等地的部分地区有大暴雨（100-230毫米）。