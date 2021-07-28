点亮向善向美的道路（新视野）

大灾之中见大爱。

7月20日，郑州遭遇罕见特大暴雨，当地地铁五号线沙口站至海滩寺站附近，众多人员被围困。危急关头，一名26岁的年轻人披上刚领到的白大褂、逆行救人，6个多小时的时间，他几乎一直跪在地上为伤者包扎、做人工呼吸和心肺复苏，救下了十几个人的生命。

这位年轻人叫于逸飞，是郑州人民医院新进研究生试用人员。当天下午，他本来已经从地铁里跑出来，由于听到有人呼救而再次返回。当他穿上白衣往下冲，周围人自发为他鼓掌，还有人激动地流下了眼泪：“有医生在！”

一位郑大一附院的医生被群众从水里救上来时还处于休克状态，待到被于逸飞救醒后恢复了体力，也加入了救治的行列。急救人员到达现场时，于逸飞已经指导大家救助了十几个人。

7月22日，郑州人民医院派代表看望慰问于逸飞，并给他送达了录用通知书。医院工作人员表示，由于他救人的义举，医院决定对他免试用直接聘用。

这一消息传出，温暖了无数国人的心，也不由得让人想起林巧稚的故事——

林巧稚当年去考协和医学院，有位考生突发紧急情况生病了，林巧稚见状放下笔去救人。救完人以后，考试时间已经到了，林巧稚没有答完试卷。令她没想到的是，监考老师把这一幕记录下来，跟着林巧稚的考卷一起送到了协和。协和看到这张特殊的“考卷”，查询发现林巧稚前几科考试成绩非常优异，于是决定破格录取林巧稚，认为她能牺牲自己的考试而去救人，这样的品性难得，是个好医生的苗子。

后来的故事大家都知道了，林巧稚被人誉为“万婴之母”，她用一生诠释了什么是“医者仁心”。

两个故事发生在不同年代的中国，都给人以温暖和力量。为了救人牺牲自己重要机会的林巧稚，在危难之际拯救他人的于逸飞和恢复体力后加入救治的医生，他们在关键时刻的善行让我们感动，而对这种善行及时给予肯定的监考老师和医院令我们欣慰——中国人总是希望善有善报，希望做了好事的人能有好报，这源于中国人骨子里的善良。

让更多的于逸飞们奋不顾身、勇于救人的行为被看到，除了网友的关注和点赞这样的精神肯定，最好还能给他们实实在在的肯定，这不仅是对平凡英雄的尊重，更是对人性光辉的保护。

当善心得到回应，当义举得到肯定，当微光汇聚起更多微光，向善向美的道路被点亮，无论在平常还是危难时刻，总有人或者默默守护，或者挺身而出，善意就会如空气一般充盈整个社会。