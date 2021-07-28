推动中西医强强联合、优势互补（大健康观察）

7月12日，江苏连云港市东方医院举行首届“冬病夏治”中医药文化节活动。图为东方医院门诊大厅，市民在体验艾灸。

王健民摄（人民视觉）

图为5月23日，医生在辽宁省营口市中西医结合医院内进行浸泡药材工作。

新华社记者 潘昱龙摄

加强综合医院中医药工作，促进中西医协同发展，有利于提升中医药服务可及性和可得性。日前，国家卫健委举行新闻发布会，重点介绍了综合医院中西医协同发展相关情况。

让群众在家门口就能闻得到中药味

中医药在基层有着广泛的群众基础，为方便群众在家门口看中医，我国加强基层医疗卫生机构中医馆建设。

“截至2020年底，全国基层中医馆总数已达3.63万个，85.4%的社区卫生服务中心和80.1%的乡镇卫生院都已设置了中医馆。我们了解到，部分基层医疗卫生机构中医药诊疗量已经占到40%以上。”国家中医药管理局医政司副司长严华国说。

他表示，“十四五”期间我国将进一步加强中医馆建设，力争实现所有社区卫生服务中心和乡镇卫生院全部设置中医馆，“让人民群众在家门口就能闻得到中药味、感受得到中医药文化、接受得到高质量的中医药医疗健康服务”。

严华国说，国家有关部门支持中医院牵头组建医联体，带动基层中医药整体水平提升；鼓励和支持中医院牵头组建县域医共体、城市医疗集团和中医专科联盟，发挥中医药“简、便、验、廉”和治未病的特色优势，推动“以治病为中心”转向“以健康为中心”。

另一方面，国家有关部门推动逐步实现每个家庭医生团队都能够提供中医药服务，开展常见病、多发病的中医药诊疗，以及0至3岁儿童和65岁以上老年人的中医药健康管理，提供个性化的中医治未病服务；支持中医类别医师牵头组建家庭医生团队，鼓励有条件的中医诊所组建团队开展家庭医生签约服务。

聚焦癌症等疾病开展中西医联合攻关试点

近日，国家卫健委等三部门出台《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》（简称《意见））。

“这次新冠肺炎疫情，中医药与西药协同开展医疗救治，促进中医药深度介入诊疗全过程，发挥了关键性作用，做出了重要贡献。”严华国说，《意见》是为了推广疫情防控中总结形成的“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式，更好地满足广大群众日益增长的医疗保健需求。

严华国介绍，推动中西医协同发展主要采取以下措施：三级综合医院全部设置中医科室，支持二级综合医院设置中医科室，同时加强综合医院中医药人员配备力度和中药房设置。

在综合医院临床科室强化中西医协作，加强临床科室中医医师配备，在临床科室打造中西医结合团队，让患者在临床科室就能接受到中西医联合诊疗服务。

对临床类医师开展中医药专业知识轮训，逐步做到“能西会中”，同时组织开展高层次“西医学习中医”，培养高层次的中西医结合人才。

打造一批中西医协同高地，依托高水平的综合医院和中西医结合医院开展中西医协同的“旗舰”医院、“旗舰”科室建设，发挥示范引领和辐射带动作用。

聚焦癌症等重大疑难疾病开展中西医联合攻关试点。“十四五”期间将扩大试点，实现中西医强强联合、优势互补，力争在5年内形成100个左右中西医结合诊疗方案。

做到“三纳入、一差别”，把中西医协同发展纳入综合医院评审和绩效考核、纳入综合医院章程、纳入综合医院的管理制度；同时差别化实施中医科室的绩效考核，鼓励提供优质高效的中医药服务。