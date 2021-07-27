将病毒溯源政治化是毫无底线的恶行（望海楼）

近日，中国国务院新闻办公室就新冠病毒溯源问题举行新闻发布会。中方通过翔实数据和具体案例，有力驳斥了美西方炮制的有关武汉病毒研究所的谣言，再次向国际社会阐明立场：支持科学开展病毒溯源，反对将溯源政治化。

病毒溯源是严肃的科学问题，应基于全球视野、由全球科学家合作开展，这是国际社会的普遍共识，也是中国的一贯主张。疫情发生后，中国第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间分享病毒基因序列，率先同世卫组织开展病毒溯源研究合作。今年1月14日至2月10日，由世卫组织独立挑选的17名国际专家来华，同中方专家组成联合专家组，在武汉开展为期28天的实地研究。3月30日，中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告发布，明确得出“实验室泄漏极不可能”的结论，并提出在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例等建议。作为全球溯源研究的中国部分，这份报告已被越来越多的科学研究证明了其客观性、科学性和权威性，理应作为下阶段全球溯源工作的基础并得到国际社会的尊重和维护。

然而，世卫组织日前发布关于第二阶段新冠病毒溯源工作计划，把所谓“中国违反实验室规程造成病毒泄露”这一假设作为研究重点。这显然站不住脚。一是与科学事实严重不符。到目前为止，武汉病毒研究所的职工和研究生无一人感染新冠病毒，该所从未开展过冠状病毒增益功能研究，更没有所谓的人造病毒。“新冠病毒与武汉实验室无关”的看法已成为国际学术界共识，24名国际知名医学专家日前在权威杂志《柳叶刀》上发表联合声明，再次强调这一点。二是与中国—世卫组织联合研究报告的结论严重不符，是对联合专家组工作成果的极不尊重。对已经有了明确结论的内容再重复开展研究，只会浪费时间和资源，拖慢全球病毒溯源进程，损害世卫组织的权威性和公信力。

所谓“武汉实验室泄漏新冠病毒”的荒谬说法，正是美西方反华政客和一些媒体反复鼓噪的。一段时间以来，他们全然无视事实和科学，“拿着结论找证据”，大搞“有罪推定”，到处煽风点火，在病毒溯源问题上攻击和抹黑中国，向世卫组织施压。不久前，美国纠集少数西方国家质疑中国—世卫组织联合研究报告，“敦促”已与世卫组织开展溯源研究合作的中国接受“国际调查”。与此相呼应，美国某些政客公然站在科学对立面，指使其情报机构搞所谓“情报溯源”。美西方还肆意打压、威胁发出客观理性声音的专家学者。可见，所谓“世卫组织第二阶段溯源工作计划”，就是美西方政治操弄的产物，是毫无底线地在搞疫情污名化、病毒标签化、溯源政治化。

需要警惕的是，高喊“透明”“迅速”“科学”的美国，却始终对本国新冠疫情的诸多疑点装聋作哑。这种双标行为，充分暴露美方试图推卸自身抗疫失败责任、为打压遏制中国发展而拼命寻找借口的政治算计。时至今日，美国从未向世卫组织发出溯源邀请；针对美国早期新冠肺炎病例可能早于已知时间的报道和报告，美方一直不回应；对于国际社会针对美国德特里克堡生物实验室以及美在海外200多个生物实验室的严重关切，美方始终三缄其口。作为全球新冠肺炎确诊病例最多、死亡病例最多、疫情疑点最多、早期感染病例的时间线还在提前的“病毒起源嫌疑国”，美国难道不最该是下阶段全球病毒溯源的重点吗？

病毒溯源旨在弄清病毒源头及传播机制，帮助人类采取有效措施，防止类似疫情再次发生，而不是成为政治操弄的工具。随着多国陆续发现早期新冠肺炎病例，在全球进行多点、多方位、立体溯源的必要性不断凸显。日前，多国政要和专家均明确表示对病毒溯源政治化说“不”，迄今已有近60个国家致函世卫组织，支持在全球范围内开展病毒溯源研究，反对将溯源政治化。人们希望世卫组织切实秉持科学精神，摆脱政治干扰，与国际社会一道，推动在全球多国多地科学溯源，维护好全球抗疫合作的氛围。这是国际社会对世卫组织的殷切期待，也是世卫组织的职责所在。

（作者为本报评论员）