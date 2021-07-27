电商 激发更大消费潜力（年中看亮点③）

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今年上半年，我国消费市场总体呈现稳步恢复、持续回暖的发展态势，对经济稳定恢复起到重要支撑作用。其中，网络销售保持较快增长，全国实物商品网上零售额同比增长18.7%。

随着直播电商等新业态、新模式快速发展，线上线下消费模式加快融合，为消费市场注入了强劲动力。

“这件衣服不仅款式新颖，面料也很舒服，喜欢的朋友赶快点击链接下单。”近日，在福建石狮青创城国际网批中心的青创直播基地里，一个服装品牌的电商主播王蕊拿着一件防晒服，对着镜头销售自家商品。在今年“618”促销当天，她一个人直播带货的销售额，就赶上了去年全店“618”全天的销售额。

今年上半年，我国消费市场复苏势头不断增强，其中，网络销售保持较快增长。上半年，全国实物商品网上零售额同比增长18.7%，增速比去年同期提高4.4个百分点；两年平均增长16.5%，比一季度加快1.1个百分点。在直播电商、生鲜电商等新业态和新模式的带动下，电商为消费市场注入更强动力。

直播电商表现出强大带货能力

“做主播有几年了，带货量一年比一年大。”电商主播徐菲从2016年就开始了自己的直播带货之路，经过5年多的历练，今年在“618”促销期间单日带货销售额破2000万元。在她看来，直播行业将越来越成熟，消费者也更加理性，主播需要更加垂直、专业，才能更好地服务消费者。

近年来，新业态、新模式快速发展，直播电商表现出强大的带货能力。商务部中国国际电子商务中心研究院发布的《2021年中国直播电商产业研究报告》显示，截至去年底，我国网络直播用户规模达6.17亿，其中电商直播用户达3.88亿。2020年，我国直播带货整体规模突破1万亿元，预计2021年将接近两万亿元的规模。商务部4月底举办的“双品网购节”（品牌建设和品质消费）活动期间，全网直播约71万场次，累计40亿人次观看。

线下商场和购物中心也在加速拥抱直播带货这种新业态。今年上半年，银泰百货直播销售额同比大幅度增长。在线下商场，直播带货还催生了直播销售员这个新职业。和传统销售员不同，他们的主要工作是服务直播间的顾客，确保顾客能够获得优质的购物体验。

得益于直播带货的发展，线上线下消费模式相互融合的步伐加快。新技术、新商业模式改变原有的消费模式，直播带货打通了线上线下众多消费场景，为消费者提供了优质的购物体验。

升级类产品销售快速增长

上半年，在新业态的带动下，消费升级类商品增长有所加快。二季度，化妆品、金银珠宝和体育娱乐用品类商品零售额两年平均增速比一季度分别加快3.2、1.7和2.9个百分点。

“小而美”的网络品牌成为消费亮点。这类品牌创立时间普遍较短，经过网络培育，在细分领域快速形成较强竞争力。在“双品网购节”活动中，部分洗地机、电动牙刷、彩妆等“小而美”网络品牌零售额同比增速均超过100%。

个性化定制成为消费新趋势。电商平台充分发挥大数据优势，精准匹配供给端和需求端，不断满足年轻群体的消费需求。在“双品网购节”活动中，定制家具网络零售额同比增长95.4%。

上半年，在线服务消费也在加快恢复。“双品网购节”活动期间，在线餐饮销售额同比增长51.1%。上半年，我国餐饮收入同比增长48.6%，餐饮消费规模基本恢复至2019年同期水平。各地依托智慧旅游平台，对客流进行精准预测和管理，在线旅游销售额同比增长3.3倍，高品质出游趋势明显。

消费市场稳步恢复、持续回暖

商务部相关负责人介绍，上半年，我国消费市场总体呈现稳步恢复、持续回暖的发展态势，对经济稳定恢复起到重要支撑作用。上半年，我国社会消费品零售总额同比增长23%，消费对GDP增长贡献率回升到61.7%。上半年社会消费品零售总额与2019年比较，增幅达到9%，其中一季度增长了8.5%，二季度增长9.4%，二季度比一季度加快0.9个百分点。

汽车等大宗消费较快增长。上半年汽车零售额达到2.2万亿元，同比增长30.4%，对社会消费品零售总额贡献率达到13%。

文化旅游消费加快恢复。电影票房收入恢复到2019年同期近90%，铁路和民航客运量恢复到近80%，红色旅游、乡村旅游、自驾游红火。

绿色健康智能消费备受青睐。比如新能源汽车销量占汽车销量比重达到9.4%，5G手机出货量占手机出货量的73.4%。

“随着我国经济持续稳定恢复，疫情防控更加精准有效，各项政策措施落地见效，居民消费信心逐步增强，预计消费市场总体将会继续朝着回暖向好方向发展。”商务部市场运行和消费促进司司长朱小良说，商务部将坚定实施扩大内需战略，推进落实全面促进消费各项举措，进一步激发市场活力，释放消费潜力。

感受

数字化时代，线下门店不能掉队。近年来，我们每年都参加线上平台的大型促销活动。特别是在电商平台举办的购物节期间，门店与线上的联动更加密切。我们通过多样化活动，打通线上线下，吸引更多的客户进店，门店在“618”促销期间的日均订单量大幅增长。

——鲜花店店长杨洁

拥抱互联网给线下实体店带来了实实在在的变化。通过线上流量转化，线下门店销售额迅速增长。同时，门店也在积极探索数字化升级，通过建立会员社群、开展直播等形式，为消费者提供更加精准、多样的服务。

——酒类销售门店经营者刘芷瑶

过去，小县城的居民想买大家电不太方便。如今，随着电商渠道扩展到县乡市场，小地方的消费者也能享受到跟大城市一样优质的商品和服务。快递物流更加便利，我们可以送货上门并进行安装，这让消费者更愿意花钱，获得感和幸福感更强了。

——家电专卖店店长刘婷婷

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 12 版）