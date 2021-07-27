筑牢社区疫情防控防线

“张大姐，我是网格员吴艳婷，孩子的感冒好些了吗？”“孩子烧退了，谢谢您的关心。”近日，武汉市江岸区花桥街道大江园社区网格员吴艳婷给发热儿童的妈妈打了个电话，把情况一丝不苟地填写在发热人员登记簿上。从去年初新冠肺炎疫情防控到现在，排查登记发热人员、陪同居民上发热门诊，已经成为她的一项日常工作。

截至7月初，武汉市已连续400多天无新增本土确诊病例，外防输入成为社区干部重要的工作职责。“刘女士今天下午终于要去接受核酸检测了，做通她的工作真不容易。”5月26日，汉阳区鹦鹉街锦绣长江社区党委书记张琪长舒一口气。刘女士20多天前从国内中高风险地区返回武汉，社区按规定立刻和她取得联系，告知她应居家隔离14天并定期接受核酸检测，可她一开始百般推托。对此，社区工作者对刘女士动之以情、晓之以理，终于说服她服从防疫有关规定。

近期，社区干部忙于宣传发动、服务群众主动接种疫苗。“现在我们小区居民除了因身体原因实在不能接种的，其他人是‘应接尽接’。”江汉区常青街道富豪社区沁园春小区党支部书记丁秀娟说。“刚开始时，我们社区接种速度比较慢，可把我急坏了。”富豪社区党委书记钱琴萍介绍，仔细分析后，她找出原因：社区人口基数大，且距离全街道唯一的疫苗接种点较远。3月中旬，听说常青街道政务服务中心要搬迁，钱琴萍立刻行动起来，拿下这块“阵地”后，带领保洁人员日夜奋战4天，将政务服务中心改造为疫苗接种点。果然，家门口有了接种点，居民接种的积极性越来越高。

据统计，截至7月18日24时，武汉市新冠疫苗累计接种超过1700万剂次，其中第一剂接种超过900万剂次，第二剂接种超过810万剂次，接种人数还在不断增加。

《 人民日报 》（ 2021年07月27日 19 版）