南京新冠肺炎感染者增至57例

新华社南京7月25日电 （记者郑生竹）记者25日从南京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，24日0－24时，南京市新增本土新冠肺炎确诊病例2例（均为普通型），新增无症状感染者2例。截至目前，南京市新冠肺炎感染者增至57例。南京市于25日11时开始在全市开展第2轮全员核酸检测。

截至目前，37例确诊病例均在南京市公共卫生医疗中心治疗，生命体征平稳。20例无症状感染者目前也在南京市公共卫生医疗中心集中隔离和医学管理。

为阻断疫情传播，南京市25日11时起对全市常住人口、外来人员开展第2轮全员核酸检测。21日20时，南京市启动第1轮全员核酸检测，至24日20时，共检测920.9万人份。

25日起，南京市对部分区域疫情风险等级再次调整：江宁区禄口街道石埝村由中风险地区调整为高风险地区；禄口街道茅亭社区信陵路388号定为中风险地区；高淳区桠溪街道省道239与桠定路交叉路口芜太建材店所在建筑范围、建邺区南苑街道所街26号、溧水区永阳街道万科城香樟苑由低风险地区调整为中风险地区。