最严格监管 保肉食品安全（政策解读）

修订后的《生猪屠宰管理条例》（以下简称《条例》），将于2021年8月1日起施行。日前，司法部、农业农村部负责人就《条例》修订的有关问题回答了记者提问。

据介绍，《条例》此次修订，在总结实践经验的基础上，切实贯彻落实“最严格的监管”的要求，明确规定生猪屠宰厂（场）对其生产的生猪产品质量安全负责，突出全过程管理要求，进一步完善生猪屠宰环节各项管理制度。一是要求生猪屠宰厂（场）建立生猪进厂（场）查验、记录制度，依法查验生猪检疫证明等信息，如实记录生猪的来源、数量、供货者名称、联系方式等内容。二是健全屠宰全过程质量管理，要求生猪屠宰厂（场）严格遵守国家规定的操作规程、生猪屠宰质量管理规范和肉品品质检验规程，肉品品质检验应当与生猪屠宰同步进行，并如实记录检验结果。三是完善生猪产品出厂（场）记录制度，要求生猪屠宰厂（场）如实记录出厂（场）生猪产品的名称、规格、检疫证明号、肉品品质检验合格证号、购货者名称和联系方式等内容。四是建立问题生猪产品报告、召回制度，对发现生产的生猪产品存在不符合食品安全标准、有证据证明可能危害人体健康、染疫或者疑似染疫等质量安全问题的，要求生猪屠宰厂（场）及时履行报告、召回等义务，并对召回的生猪产品采取无害化处理等措施，防止其再次流入市场。此外，建立生猪屠宰质量安全风险监测制度，由农业农村主管部门组织对生猪屠宰环节的风险因素进行监测，根据风险监测结果有针对性地加强监督检查。

为严厉打击生猪屠宰违法行为，《条例》修订进一步明确有关主体的法律责任，提高生猪屠宰违法成本。对未经定点从事生猪屠宰活动、出厂（场）肉品品质检验不合格生猪产品、拒不履行问题生猪产品报告召回义务、对生猪和生猪产品注水或者注入其他物质等违法行为，规定了责令停业整顿、没收违法所得、罚款直至吊销定点许可证等行政处罚，罚款金额最高可达货值金额30倍。对情节严重的违法行为，由公安机关依法对有关人员予以拘留。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《 人民日报 》（ 2021年07月26日 13 版）