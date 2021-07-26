珠海新增1例无症状感染者 为经南京禄口机场返回人员

据珠海发布微信公众号消息，2021年7月26日，珠海市报告新增1例新冠病毒无症状感染者。

消息指出，邓某于7月19日在南京禄口机场乘坐CZ5846航班，于16时抵达珠海金湾机场，当天入住酒店。因其经南京禄口机场返回，作为重点人群排查，于7月21日晚送至集中隔离酒店，接受医学观察。7月21日、22日、23日、24日四次新冠病毒核酸检测均为阴性。25日核酸检测为阳性，即由负压救护车闭环转至中大五院接受隔离诊治，经专家会诊，诊断为新冠病毒无症状感染者。

珠海市已第一时间对与邓某有密切接触的人员开展流调和落实管控措施，对邓某工作和居住场所开展环境监测和消杀。接下来，珠海市将根据流调情况进一步做好重点人员和区域管控。

在此呼吁广大市民，以官方公布的疫情防控信息为准，不恐慌、不信谣、不传谣，积极配合政府落实各项防疫措施。请广大市民落实好戴口罩、勤洗手、多通风、不聚集、保持社交距离等自我防护措施。