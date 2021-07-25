南京25日11时启动第二轮全市全员核酸检测

南京市新冠肺炎疫情联防联控工作指挥部25日发布通告称，为保障人民群众生命安全和身体健康，南京定于7月25日上午11:00起对南京全市常住人口、来南京人员开展第二轮全员核酸检测。

通告要求，坚持应检尽检、不漏一户、不漏一人。南京市以区为单位，分区组织、统筹设立核酸检测采样点，动员市民群众开展全员核酸检测。请广大市民服从所在街道(乡镇)、社区(村)安排，由社区组织分批错时前往采样点，按工作人员指引完成采样工作。不参加核酸检测将会给您的生活带来诸多不便。未及时进行核酸检测，造成疫情传播的，需承担相应的法律责任。

通告提醒，前往采样时，请携带身份证，主动出示“苏康码”。为了您和他人的健康，排队过程中请全程佩戴口罩，与他人保持1米以上间隔，不交谈、不聚集。

通告提醒，根据气象预报，今年第6号台风“烟花”将对南京市近日天气产生一定影响，请广大市民群众注意出行安全，做好防范。(完)