段云波：提高互联网医疗水平 推进公立医院高质量发展

7月24日，在河北石家庄举办的2021全国智慧医院建设交流大会暨第五届河北省医院管理高峰论坛上，河北省卫生健康委党组成员、副主任段云波表示，近年来，河北省大力推进智慧医院建设，积极促进互联网和医疗卫生健康融合发展，有效整合医疗资源，创新医疗管理与服务模式，推进医疗服务深度，拓展医疗服务广度。

当前，我国各地医疗机构聚焦群众看病就医的痛点、难点，积极推广互联网诊疗智慧服务等各项工作，进行了一系列有效实践。段云波认为：“河北省医疗机构信息化、智慧化建设虽然取得了阶段性成效，但整体起步较晚，与深化医疗卫生体制改革总体要求和人民群众对于便捷优质医疗资源的需要相比，还有很大差距。”

为提高医疗机构互联网医疗水平，段云波提出三点建议：

首先，要以智慧医院建设为抓手，加快推进公立医院高质量发展。医院信息化、智慧化建设水平的高低，直接影响其管理水平和服务质量，事关医院长期发展和人民群众看病就医需求能否得到满足。因此，各地各级医院要深刻理解智慧医院体系建设对医疗机构高质量发展的重要意义，始终把该项工作摆在重要位置并强力推进。医疗机构要深入实施智慧医疗专项行动计划，推动二级及以上医院优化重塑服务流程，构建患者智慧服务体系，为患者提供全流程整合型医疗服务；完善互联网医院信息平台和诊疗服务信息系统，逐步构建覆盖诊前、诊中、诊后的智能化医疗服务模式，满足不同就医群众的需求；建立线上线下融合的互联网应用，逐渐完善医疗服务管理一体化智慧医院体系。

其次，要以信息化技术手段为路径，全面落实疫情常态化防控各项措施。当前，我国智慧医疗建设为疫情防控搭建了很好的平台。医疗机构作为疫情防控的主战场，正面临着正常诊疗和疫情防控的双重压力。因此，各地各级医疗机构在落实疫情防控措施过程中，一方面要注重运用互联网思维，积极探索大数据、人工智能在预检、分诊、测温、患者探视等方面的应用；推进预约诊疗，优化就医流程，既要降低患者等待时间，改善患者就医体验，也要减轻医务人员负担，提高工作效率，减少医院内部人群聚集，努力为群众创造舒心、安全的就医环境。另一方面要积极探索疫情防控和信息报告系统建设，及时报告有发热等症状患者，将其信息录入网络系统，确保对所有可疑患者进行闭环管理，做到各个节点全流程可追溯。

最后，要以远程医疗服务为支点，助力推进优质医疗资源上下贯通。提升基层诊疗服务水平，引导建立合理诊疗秩序意义重大。各地各级医疗机构要注重发挥牵头单位的带头作用，通过远程医疗、远程会诊、远程查房、远程教学、远程监护等形式，下沉优质医疗资源，提升基层医疗服务的能力；要提高优质医疗资源的可逆性，加强成员单位技术指导质量控制，确保医疗质量安全；要积极协调医保等相关部门，按要求将临床价值高、经济性评价优良的互联网诊疗项目，纳入医保支付范围，切实减轻群众负担。