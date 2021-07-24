张宗久：推进公立医院高质量发展 改善群众就医体验

7月24日，由国家卫健委医政医管局、河北省卫健委指导支持，人民网·人民健康联合河北医科大学第一医院举办的2021全国智慧医院建设交流大会暨第五届河北省医院管理高峰论坛在河北省石家庄市举行。作为公立医院高质量发展的专家组成员，清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久对《关于推动公立医院高质量发展的意见》进行了政策解读。

“‘十四五’期间公立医院高质量发展目标主要是满足人民群众对美好生活的向往，实现看得上病、看得起病、看得好病。”张宗久表示，这就要解决发展中积累的问题，通过不断的深化医药卫生体制改革，加快解决医疗服务供给不均衡不充分的矛盾，把短板和薄弱补上。

对于如何理解“构建公立医院高质量发展新体系”？张宗久说，这一体系实际上分为三层，第一层是国家医学中心和区域医疗中心，第二层是地级城市的医疗集团，第三层是县级医共体。通过三层构建“顶天立地”的医疗服务新体系，实现区域平衡、上下互动、纵向连接，提供更加高效、更精准、更高水平的服务。

公立医院高质量发展要实现三个转变——公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。对此，张宗久重点解读说：“这次的提质增效叫优质医疗资源扩容，优质资源扩容，就是谁办的好谁来办。”薄弱地区适当增加床位，担当教学、科研任务的增加教学、科研床位，医疗、教学、科研、管理实力强的医院在资源薄弱地区开办分院，加快优质资源扩容和区域布局，发挥优质资源辐射带动作用，使群众就近就医。

此外，实现三个转变还要以信息化为抓手，健全运营管理的新体系，加强全面预算管理，提高抗风险能力。创新驱动发展，集中力量开展再生医学，精准医学、生物治疗、细胞治疗关键核心技术攻关解决卡脖子的问题，提升专科能力和技术创新，提高“看好病”的能力。深入“三医联动”改革，处理好看病贵的问题。建设新时代医院文化，让人民群众感受到医疗的温度。

最后，张宗久强调：“智慧医院的建设要把数字化转型的基础工作做好，使我们的工作有一个坚实的基础。”要促进互联网、大数据、人工智能、信息技术同医学技术、医疗服务及医院管理深度融合，发展新技术、新产品、新模式、新业态，实现服务升级换代。