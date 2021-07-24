云南本土零新增 新增境外输入确诊病例5例

中新网7月24日电 据云南省卫健委官方微信消息，7月23日0时至24时，云南省无新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。新增境外输入确诊病例5例、无症状感染者3例。确诊病例治愈出院5例(境外输入)，无症状感染者解除隔离医学观察5例(境外输入)。

截至7月23日24时，云南省现有确诊病例297例(本土79例，境外输入218例)、无症状感染者30例(本土2例，境外输入28例)，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，26岁，中国籍，普通型；

确诊病例2：男，25岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：男，25岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：男，59岁，中国籍，普通型。

上述5人近期居住在缅甸。7月21日-23日自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月23日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型3例、轻型2例，缅甸输入)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，31岁，中国籍；

无症状感染者2：男，33岁，中国籍；

无症状感染者3：女，20岁，中国籍。

上述3人无症状感染者近期居住在老挝。7月22日自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月23日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，均诊断为新冠肺炎无症状感染者(老挝输入)。