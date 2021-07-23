新冠疫苗是怎样“冷”运的

入职4年多来，顺丰医药北京分部司机赵伟奇第一次接到准备这么充分的任务。“就拿车辆来说，这次进藏运输新冠疫苗，我们驾驶的是全新款双冷机冷链车，时刻保持一个发动机制冷，另一个发动机备用的状态。”赵伟奇说，公司下的任务相当严格，“一支疫苗都不能流失，更不能有任何问题”。

截至7月13日，我国累计报告接种新冠病毒疫苗140201.9万剂次。这场新中国成立以来实施的规模最大的接种工作，不仅对疫苗生产、接种组织带来了巨大压力，对疫苗运输也提出了更高的要求。那么，新冠疫苗都是通过什么方式运输？我国疫苗运输能力能不能达到要求？运输的安全性有没有保障？

运输要求有何不同

“医药冷链运输，被称为冷链行业金字塔的顶尖。”顺丰医药有关负责人告诉记者，不同于一般的生鲜冷链，疫苗冷链门槛较高。疫苗运输需要全程冷链，储存、运输全过程温度必须恒定在2℃至8℃之间，并定时监测、记录温度，对于硬件、软件、全程可控、相关认证等要求非常严格。

针对新冠疫苗，则有着更高的要求。在已有的《疫苗管理法》《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》基础上，交通运输部会同卫生健康委、海关总署、药监局等部门，专门制定印发了《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》，明确了新冠疫苗运输前期准备、运输过程、应急处置三大环节的技术指引，要求更加具体，连车厢内疫苗如何摆放都有规定。

“公司对司机要求特别严，身体素质得过硬，还要驾驶经验丰富。”赵伟奇说，因为他入职顺丰前在青藏高原生活工作过，才得以入选。在疫苗运输过程中规定也特别多，休息吃饭上厕所必须车上留一个人看着温度，确保安全。

“道路状况和极端天气等会给疫苗运输带来巨大挑战。”九州通集团副总经理、九州通医药集团物流有限公司总经理张青松说，首先，疫苗运输涉及范围广、运输距离长、路况复杂，非常考验驾驶员心理素质和驾驶技术；其次，天气影响很大，比如冬季的内蒙古根河、满洲里，温度低至-58℃，给疫苗安全运输带来了严峻的挑战。

综合运力能否满足

如此严格的要求，我国运输企业能够满足吗？

专家表示，从硬件设施来看，我国是冷链物流大国，冷链物流运送系统非常发达，再加上高铁和高速公路，配送流程和运输效率都没有问题。交通运输部新闻发言人孙文剑此前表示，据初步摸排，我国综合排名前30的医药物流企业，拥有冷藏保温车超过1万辆，冷藏保温箱近30万个，整体可以满足疫苗生产、供应及接种的运输需要。

从运输经验来说，我国现有的常见疫苗储存和运输温度要求都在2℃至8℃，疫苗运输企业在这方面有比较充足的经验。而目前主要的新冠疫苗储运温度要求与此一致，企业在运输中不需要有大的调整，即可满足新冠疫苗运输要求。

交通运输部运输服务司副司长李华强表示，作为交通主管部门，交通运输部采取了多项措施，进一步保障新冠疫苗运输的安全性。

一方面，促进疫苗运输与生产供需对接，目前已发布了56家疫苗货物运输重点联系物流企业名单，推动疫苗生产企业与物流企业紧密对接。另一方面，强化疫苗运输车辆通行保障。开发上线了新冠病毒疫苗货物道路运输调运单系统，对持有调运单的疫苗货物运输车辆，实施免费、不停车、便捷通行政策。同时，开通了全天候运输保障值班值守电话，及时受理并协调解决疫苗等应急物资运输问题。

各运输企业也纷纷行动起来。比如，2020年6月，顺丰即配合Ⅲ期临床新冠疫苗的研究开启了专项运输服务。11月起开始运输国内的上市疫苗，业务覆盖仓储、干线运输及各级疾控中心落地配送，保证全国疾控中心交付的无盲点覆盖，从生产企业到省市级疾控中心，采取门到门直配。

从目前情况看，我国疫苗货物运输能力总体充足、运行顺畅，能够满足新冠疫苗货物运输需求。

安全保障如何做到位

为确保新冠疫苗运输安全，有关部门和相关企业高度重视，一方面严格遵守规定、查漏补缺。目前，疫苗运输各种登记交接制度比较完善，运输过程中行车速度、卸货时间限制都有明确规定。通过制度化、数字化等监管手段，确保措施真正落实到位，发挥效力。同时，我国疫苗运输主要是通过陆路冷链物流，经验、模式都比较成熟，但空运冷链物流方面还不完善。在紧急提供疫苗以及向海外提供疫苗产品时，如何做好海陆空多种运输方式的无缝、安全衔接，需要进一步完善。

另一方面，要做好各种应急准备。各地交通状况和自然条件不一样，运输新冠疫苗需要做足准备，对于可能遇到的自然灾害也要备好预案，确保货物安全准时送达。

另外，还要注重运输过程中的疫情防控。张青松表示，九州通在向重点地区运输疫苗时，坚持不到疾控中心不下车原则。尤其是向中高风险区域运输疫苗时，还在临近风险区域采用了无接触交接形式。（经济日报-中国经济网记者 齐 慧)