校外培训资金亟需监管

近年来，随着校外培训市场的快速发展，一些不合规行为也逐渐滋生，不仅严重损害学生的合法权益，还往往存在资金追讨困难等诸多隐患。

加强对校外培训机构资金使用的监管问题早已受到国家高度重视。此前，国务院办公厅已发布《关于规范校外培训机构发展的意见》（以下简称《意见》），明确提出要规范收费管理，要求校外培训机构严格执行国家关于财务与资产管理的规定，收费时段与教学安排应协调一致，不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。

同时《意见》要求，各地教育部门要加强与金融部门的合作，探索通过建立学杂费专用账户、严控账户最低余额和大额资金流动等措施加强对培训机构资金的监管。

记者获悉，多家金融机构已就落实《意见》要求开展行动，分别与多地教育部门稳步推进合作，探索建立“数字化监管服务平台”，构建“资金透明、信息同步、使用便捷”的监管服务体系，且已出现积极进展。

据了解，今年以来，合肥、福州均已积极开展相关探索，其中，合肥市教育局和合肥市地方金融监督管理局共同招标并搭建了“校外培训机构学员预缴费服务系统”，目前已正式上线运行。

该系统的运行主体是由中国工商银行推出的数字化监管服务平台——“教培云”，具有供家长查询、机构预警等功能。

具体来看，该系统会自培训机构开课起计时，按照协议约定、培训进度，银行将预缴费账户中相应课程的预缴费划拨至校外培训机构指定的结算账户，校外培训机构预缴费账户中的最低余额由属地教育主管部门根据其培训规模、教学点数量以及年检等情况进行核定。

“同时，系统还将监测预缴费账户内的大额资金异动，并将异动情况及时报告属地教育主管部门。”工商银行相关负责人说。

该负责人表示，截至2021年6月末，工商银行“教培云”平台已与全国31个省份的600多家教育主管部门开展合作，服务近9000家教培机构，“希望能够通过信息化助力政府实现对校外培训资金的智慧监管”。

目前，工商银行“教培云”平台以区块链技术为基础，已连接了政府端（教育主管部门）、企业端（教培机构）和个人端（学生或家长）三方。在政府端，平台可提供教培机构的办学资质、课程安排与资金收付等全量统计视图，实现资金严格按履约进度从监管账户向机构账户精准划拨，帮助消费者避免资金损失。

在教培机构企业端，目前可实现线上课程管理与发布、线上资金收缴与财务对账、会员优惠管理与在线融资等服务；在家长或学生个人端，消费者可享受报班选课、缴费退费、纠纷处理、课后评价等服务。

除了工商银行，其他多家商业银行也开展了相关探索。记者从招商银行获悉，该行的“校外培训资金监管平台”将教育管理部门G端、培训机构B端和学生家长C端三者聚合起来，学费每3个月滚动拨付，对培训机构账户持续监控；此外，教育管理部门可通过G端审核培训机构的资质、规范培训行为、管理培训学费，最大程度实现全流程监管。

值得注意的是，除了备受关注的资金安全问题，多家银行还在相关平台上推出了课后托管服务，以更好地满足义务教育阶段学生家庭的实际需求。

“在工商银行‘教培云’平台的基础上，我们还研发了支持学校对学生开展课后托管的‘安心学’服务，为加强课后教育监督管理、提高民生服务水平提供支持和保障。”工商银行相关负责人说，目前，“安心学”已在安徽、河南、广西等多地开展服务。（记者 郭子源）