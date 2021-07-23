截至7月22日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月22日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例48例，其中境外输入病例36例（广东14例，云南13例，上海3例，四川2例，陕西2例，天津1例，湖北1例），本土病例12例（均在江苏）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者363人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例561例（其中重症病例15例），现有疑似病例4例。累计确诊病例7161例，累计治愈出院病例6600例，无死亡病例。

截至7月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例663例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例87163例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92462例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1072912人，尚在医学观察的密切接触者8742人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者35例，其中境外输入25例，本土10例（江苏7例，辽宁1例，安徽1例，广东1例）；当日转为确诊病例9例（均为境外输入）；当日解除医学观察31例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者451例（境外输入426例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27538例。其中，香港特别行政区11971例（出院11690例，死亡212例），澳门特别行政区56例（出院53例），台湾地区15511例（出院12456例，死亡782例）。