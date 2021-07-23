回应新冠病毒溯源情况关切

本报北京7月22日电 （记者王美华）针对各界对新冠病毒溯源情况的关切，国务院新闻办22日举行新闻发布会，多位权威专家做出专业回应。

今年3月30日，世界卫生组织正式发布中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，认为新冠病毒“极不可能”通过实验室传人。撰写报告前，中外联合专家组在武汉开展了为期28天的全球溯源研究中国部分工作。

“中国秉持公开、透明、科学、合作的原则，全力支持世卫专家组工作，完全满足了世卫专家参访的要求。”国家卫健委副主任曾益新说，“报告发布几个月来，越来越多科学证据表明，这份报告是一份很有价值、权威的、经得起科学检验和历史检验的报告。”对于所谓第二阶段溯源计划，包括将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”这个假设作为研究重点之一，曾益新表示，这既不尊重常识，也违背科学。

针对所谓“信息透明”的关切，中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究专家组中方组长梁万年表示，早期174例病人数据，今年年初在武汉期间已经全部展示给了专家组，原始数据从来没有“刻意不给”。

中科院武汉国家生物安全实验室主任、武汉病毒所研究员袁志明表示，新冠病毒是自然起源的，这已成为学术界普遍共识。作为生物安全等级、防护等级最高的实验室，武汉P4实验室在2018年正式投入运行以来，没有发生过任何病原泄漏和人员感染事故，武汉P4实验室的硬件设施、管理水平、人员队伍和工作方式，和目前世界上运行的其他P4实验室一样。

随着多国科学家对新冠病毒溯源的持续研究，已有多项研究结果表明新冠病毒在全球多地的出现时间要早于先前已知时间。中国工程院副院长、北京协和医学院院校长王辰表示：“冷链环境下人—物的传播，加大了病原传播的复杂性。在全球进一步的病毒溯源过程中，我们建议将冷链作为一个重点溯源线索。”