聚焦群众关切 配套支持措施（政策解读）

为适应人口形势新变化、高质量发展新要求，《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）日前发布。

国家卫健委有关负责人在接受本报记者采访时表示，《决定》提出，修改人口与计划生育法，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。目前，国务院已向全国人大常委会提出议案，建议在人口与计划生育法中规定一对夫妻可以生育3个子女。全国人大常委会审议后将作出修改人口与计划生育法的决定，对三孩生育政策作出安排。各省（自治区、直辖市）也将修改人口与计划生育条例，结合本地实际做好法律政策衔接，依法组织实施。在5月31日中央政治局会议审议通过《决定》后、全国人大常委会审议后作出的修改人口与计划生育法的决定施行前生育三孩的，可按修改后的法律认定。

部署一揽子支持措施，提出系列优化组合政策

国家卫健委副主任于学军在21日国新办举行的新闻发布会上说，党的十八大以来，党中央着眼于经济社会发展的全局和人口发展的新变化，作出了逐步完善生育政策、促进人口长期均衡发展的战略部署，先后实施了单独两孩政策、全面两孩政策，取得了积极成效。

近年来，我国的人口形势又发生了新变化，生育水平逐年走低，人口增速持续放缓，群众的生育、养育、教育等方面都遇到了实际困难。现阶段实行三孩生育政策及配套支持措施主要考量有两点：一是为了平缓生育水平下降的趋势，积极应对生育水平持续走低带来的风险，推动实现适度的生育水平，改善人口结构，应对人口老龄化；二是为了继续巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会的成果，促进人与自然的和谐共生。

于学军介绍，《决定》由8个部分29条构成。第一、二部分共7条，包括重大意义、指导思想、主要原则和主要目标。第三部分共4条，包括依法实施三孩生育政策，取消社会抚养费，建立健全人口服务体系，做好监测研判。第四、五、六部分从提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、降低生育养育教育成本3个方面，提出了10条配套支持措施，这也是今后的重点任务。第七部分包括3条，强调政策要有序衔接，维护计划生育家庭合法权益，做好计划生育特殊家庭扶助保障工作，这也体现了党和国家对计划生育家庭做出贡献的高度肯定。最后是第八部分，提出了5条组织实施保障措施。

《决定》有3个突出特点：一是优化。部署了一揽子支持措施，提出了系列优化组合政策，聚焦群众关切，坚持问题导向，将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，切实解决群众的后顾之忧，释放生育潜能，促进家庭和谐幸福。二是包容。《决定》提出，取消社会抚养费等制约措施，清理和废止相关处罚规定，入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。三是保障。《决定》要求，对计划生育家庭继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策，特别是对计划生育特殊家庭建立健全全方位的帮扶保障制度。

降低生育养育教育成本，加强托育服务供给

“养育成本的快速提高是当下人口生育面临的主要矛盾，经济负担、子女照料、女性对职业发展的担忧等都成为制约生育的因素。”国家发改委社会发展司司长欧晓理说，为了解决这个矛盾，《决定》明确了将配套支持措施和三孩生育政策作为一个整体组合提出，要求将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，提出了覆盖全生命周期的一揽子支持举措。下一步，国家发改委将和有关部门一起，研究制定实施方案，进一步细化积极生育支持措施，确保《决定》各项任务不折不扣落实到位。

当前，许多年轻家长工作忙，有比较强烈的托育服务的需求，但托育服务的供给还难以跟上。

国家卫健委人口家庭司司长杨文庄说，国家卫健委将按照《决定》的要求，把托育服务作为重点来抓。实施“十四五”普惠托育服务扩容和托育建设专项工程，扩大中央预算内投资，支持综合托育服务机构和社区托育服务设施的建设。实现到“十四五”末，使每千人的托位数从目前的1.8提高到4.5的目标。支持多元供给，鼓励有条件的用人单位在工作场所为职工提供托育服务，规范家庭托育服务健康发展，要调动国企、社会、资本等各类主体积极投入托育行业。

随着三孩政策落地，入园需求将进一步增加。教育部基础教育司司长吕玉刚说，教育部将会同有关部门，以有效支撑三孩政策实施为重要目标，研究制定部署实施第四期学前教育行动计划，进一步提高学前教育普及普惠水平。到2025年，全国学前三年毛入园率要达到90%以上，并且要进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。要大力发展公办园，完善小区配套幼儿园建设管理机制，积极支持民办园提供普惠性服务。完善经费投入保障机制，落实政府投入为主、家庭合理分担、其他多种渠道筹措经费的保障机制，加大对家庭经济困难儿童入园的资助力度。

过去，学生放学时间与家长的下班时间不一致，造成接孩子难问题。《决定》要求推动孩子的放学时间与父母下班时间衔接。吕玉刚介绍，为了指导各地各校进一步把课后服务工作做好，近期教育部对课后服务专门作出了部署：每个义务教育学校应结合自己的办学特色、条件情况，制定具体的实施方案，确保今年秋季开学以后，实现课后服务学校全覆盖；要保证课后服务的结束时间与家长的下班时间相衔接，推出“5+2”模式，每周5个工作日开展，每天都要开展不少于2小时；各学校要结合办学特色，努力设置丰富多彩的课后服务项目；通过财政补助，实行服务性收费或者代收费的办法，保障课后服务经费。

民政部社会事务司负责人张贞德说，民政部将从助力婚姻家庭和谐幸福着手，为三孩政策实施提供支持保障。将依托各级婚姻登记管理机关，在全国范围内确定一批婚俗改革实验区。将治理婚嫁陈规陋习，积极推动各地把反对天价彩礼、低俗婚闹等作为村规民约、居民公约的重要内容。

取消社会抚养费等制约措施

今后还有社会抚养费等制约措施吗？《决定》提出，取消社会抚养费等制约措施，清理和废止相关处罚规定，将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。

对之前违反法律法规规定生育三孩的，是否还征收社会抚养费？国家卫健委有关负责人介绍，已经依法作出征收决定并执行完毕的，应当予以维持；已经作出征收决定但尚未执行完毕的，已经征收部分不予退还，未征收部分不再继续征收；尚未调查或作出征收决定的，不再受理、处理。各地要做好政策衔接，加强宣传解读，稳妥有序地推动工作落实。

此外，该负责人表示，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。探索设立独生子女父母护理假制度。根据经济社会发展水平等因素，实行特别扶助制度扶助标准动态调整。自2011年以来，先后4次调增扶助标准，目前独生子女伤残和死亡特扶金标准分别为每人每月350元、450元。

《 人民日报 》（ 2021年07月22日 02 版）