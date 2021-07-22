截至7月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例50例，其中境外输入病例38例（云南21例，广东7例，四川5例，上海2例，陕西2例，湖南1例），本土病例12例（江苏11例，云南1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例14例，解除医学观察的密切接触者317人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例545例（其中重症病例13例），现有疑似病例1例。累计确诊病例7125例，累计治愈出院病例6580例，无死亡病例。

截至7月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例638例（其中重症病例16例），累计治愈出院病例87140例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92414例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1072384人，尚在医学观察的密切接触者8577人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例，其中境外输入11例，本土7例（均在江苏）；当日转为确诊病例8例（均为境外输入）；当日解除医学观察7例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者456例（境外输入441例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27504例。其中，香港特别行政区11970例（出院11688例，死亡212例），澳门特别行政区56例（出院53例），台湾地区15478例（出院12382例，死亡778例）。