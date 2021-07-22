云南7月21日新增本土新冠肺炎确诊病例1例

新华社昆明7月22日电（记者姚兵）云南省卫生健康委员会7月22日通报，21日0时至24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例1例，新增境外输入确诊病例21例（含无症状感染者转为确诊病例1例）。确诊病例治愈出院2例（本土、境外输入各1例）。

据通报，新增的1例本土确诊病例在7月21日瑞丽市全员核酸检测中发现，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

通报指出，新增的21例境外输入确诊病例中，1人为7月1日报告的境外航空输入无症状感染者，7月21日出现临床症状，诊断为新冠肺炎确诊病例（印度尼西亚输入）。其余20人近期居住在缅甸，6月20日至7月20日自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察，7月21日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例（缅甸输入）。

截至7月21日24时，云南省现有确诊病例287例（本土82例，境外输入205例）、无症状感染者30例（本土2例，境外输入28例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。