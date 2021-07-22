7月17日以来，河南省出现了历史罕见的极端强降雨天气，大部地区降暴雨或大暴雨。

中央气象台专家7月21日上午会商后表示，河南本次降雨过程呈现出累计雨量大、持续时间长、短时降雨强、极端性突出等特点，预计未来三天，河南省仍有降雨。

这场雨为何下这么大，还要下几天？7月21日，中央气象台首席预报员陈涛、河南省气象台副台长苏爱芳等专家进行详细解答。

下得有多大

苏爱芳介绍，7月17日以来，郑州、焦作、新乡、洛阳、南阳、平顶山、济源、安阳、鹤壁、许昌等地出现特大暴雨，强降雨中心位于郑州，最强时段在19至20日。特点如下：

累计雨量大：17日8时至21日8时，河南省平均降雨量达144.7毫米；郑州市平均降雨量458.2毫米，郑州新密市白寨累计降雨量最大达918.9毫米，郑州国家级气象观测站772毫米，部分地区累计降雨量已超当地年平均降雨量（郑州全年平均降雨量641毫米）。

持续时间长：本次过程从7月17日8时开始，截至目前已持续4天。最强降雨时段出现在19日至20日，郑州连续两天出现大暴雨到特大暴雨。

短时降雨强：郑州、开封等多地1小时降雨量超过100毫米，其中郑州气象观测站最大小时降雨量达201.9毫米（20日16时至17时)，突破中国大陆小时降雨量历史极值（198.5毫米，河南林庄，1975年8月5日）。郑州局地3小时最大降雨量达333毫米。

降雨极端性突出：本次强降雨过程中，郑州、嵩山、新密等10个国家级气象站日降水量突破建站以来历史极值。其中，郑州市二七区尖岗气象站24小时降雨量高达696.9毫米，超过郑州全年平均降水总量。

为何这么大

陈涛介绍，河南这场暴雨是由四大原因导致：

一是大气环流形势稳定。西太平洋副热带高压和大陆高压分别稳定维持在日本海和我国西北地区，导致两者之间的低值天气系统在黄淮地区停滞少动，造成河南中西部长时间出现降水天气。

二是水汽条件充沛。7月中旬河南处于副高边缘，对流不稳定能量充足，18日西太平洋有台风“烟花”生成并向我国靠近。受台风外围和副高南侧的偏东气流引导，大量水汽向我国内陆地区输送，为河南强降雨提供了充沛的水汽来源，降水效率高。

三是地形降水效应显著。受深厚的偏东风急流及低涡切变天气系统影响，加之河南省太行山区、伏牛山区特殊地形对偏东气流起到抬升辐合效应，强降水区在河南省西部、西北部沿山地区稳定少动，地形迎风坡前降水增幅明显。

四是对流“列车效应”明显。在稳定天气形势下，中小尺度对流反复在伏牛山前地区发展并向郑州方向移动，形成“列车效应”，导致降水强度大、维持时间长，引起局地极端强降水。

预警发挥了重要作用

河南这次暴雨的防灾减灾，气象预报预警发挥了重要作用。

中国气象局7月16日19时启动重大气象灾害（暴雨）Ⅲ级应急响应；7月21日8时，升级为Ⅱ级。

中央气象台自7月17日早晨以来共发布暴雨黄色预警10期、橙色预警3期。

河南省气象局7月16日10时启动暴雨Ⅳ级应急响应，7月16日20时升级为Ⅲ级，7月20日6时升级为Ⅱ级，7月21日2时58分再度升级为Ⅰ级。

7月17日以来，河南省气象部门发布雷电、暴雨、大风等预警信息1427条，暴雨红色预警信息162条；郑州自19日夜间起发布暴雨橙色、红色预警信号共11条，短信接收总人次达1.2亿，向2.25万名应急责任人发送预警54万条。

中国气象局7月16日向相关部门报送重大气象信息专报，随后滚动发布6期决策气象服务材料。

中央气象台专家7月21日会商后表示，河南目前已有多个中小水库和河流出现超汛限水位和超警洪水，多地出现内涝、山洪等灾害。预计未来三天，河南降雨仍将持续，致灾风险极高。灾害发生有滞后效应，各地需继续做好洪涝、地质灾害等防御以及河堤、库坝等的巡查工作，并防范强降雨对救灾各项工作的不利影响，提前做好卫生防疫工作。（记者 袁于飞）