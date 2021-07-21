截至7月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例20例（云南6例，陕西6例，上海2例，江苏2例，福建1例，广东1例，四川1例，甘肃1例），本土病例2例（均在云南）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者398人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例519例（其中重症病例12例），现有疑似病例2例。累计确诊病例7087例，累计治愈出院病例6568例，无死亡病例。

截至7月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例602例（其中重症病例15例），累计治愈出院病例87126例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92364例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1071606人，尚在医学观察的密切接触者8116人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例，其中境外输入22例，本土1例（在江苏）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察17例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者453例（境外输入445例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27473例。其中，香港特别行政区11965例（出院11688例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15453例（出院12348例，死亡773例）。