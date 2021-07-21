河南河北等地有强降水 台风“查帕卡”继续影响华南沿海

据中央气象台网站消息，预计，7月21日08时至22日08时，河南中北部、河北中南部、山西东部以及广东中西部沿海、广西东南部、海南岛西北部、云南南部等地的部分地区有暴雨到大暴雨，其中河南北部、河北南部局地有特大暴雨(250～280毫米)，上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。

河南中部出现极端降雨 台风“查帕卡”影响华南沿海

昨日08时至今日06时，河南中北部出现大暴雨，郑州、新乡、开封、周口、焦作等地部分地区出现特大暴雨(250～350毫米)，郑州城区局地500～657毫米；上述部分地区最大小时降雨量50～100毫米，郑州城区局地最大小时降雨量达120～201.9毫米(20日16～17时)；河南郑州、新乡、开封、周口、洛阳等地共有10个国家级气象观测站日雨量突破有气象记录以来历史极值。

受台风“查帕卡”影响，广东沿海、福建东南部沿海、海南岛东北部等地部分地区出现大到暴雨，广东茂名、阳江、江门和深圳等局地大暴雨(100～229毫米)，阳江局地特大暴雨(292毫米)；广东中西部沿海出现7～8级阵风，局地达10～11级。

河南河北等地有强降水

预计，7月21日08时至22日08时，河南中北部、河北中南部、山西东部以及广东中西部沿海、广西东南部、海南岛西北部、云南南部等地的部分地区有暴雨到大暴雨，其中河南北部、河北南部局地有特大暴雨(250～280毫米)，上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。中央气象台7月21日06时继续发布暴雨橙色预警。

台风“查帕卡”继续影响华南沿海

今年第7号台风“查帕卡”的中心已于昨天晚上9点50分前后在广东省阳江市江城区沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有12级(33米/秒)，中心最低气压为978百帕。今天早晨“查帕卡”在广东省阳江市境内减弱为热带风暴级，早晨5点钟其中心位于北纬21.8度、东经111.6度，最大风力有8级(20米/秒)，中心最低气压为995百帕。

预计，“查帕卡”将缓慢向偏西转西偏南方向移动，强度继续减弱，明天傍晚前后移入北部湾海面，然后逐渐向海南岛西部沿海靠近。

受其影响，21日08时至22日08时，广东中西部沿海、广西东南部、海南岛西北部等地的部分地区有暴雨到大暴雨(100-180毫米)；南海西北部海域、琼州海峡、北部湾东部海域以及广东中西部沿海、广西沿海、海南岛东部沿海将有6～7级大风，其中南海西北部局地海域风力可达8级，阵风9～10级。中央气象台7月21日06时发布台风蓝色预警。

未来三天具体预报

7月21日08时至22日08时，7月21日08时至22日08时，河南中北部、河北中南部、山西东部以及广东中西部沿海、广西东南部、海南岛西北部、云南南部等地的部分地区有暴雨到大暴雨，其中河南北部、河北南部局地有特大暴雨(250～280毫米)。南海西北部海域、琼州海峡、北部湾东部海域以及广东中西部沿海、广西沿海、海南岛东部沿海将有6～7级大风，其中南海西北部局地海域风力可达8级，阵风9～10级。。

7月22日08时至23日08时，山西东部、河北西南部、贵州西部、西南地区南部、广西西部和南部、广东西南部、海南岛大部、台湾岛大部等地部分地区有中到大雨，其中，广西西南部、海南岛西北部、台湾岛北部等地部分地区有暴雨(50～80毫米)。内蒙古西部、青海西北部、江苏南部等地部分地区有4～6级风。

7月23日08时至24日08时，江南东部、西南地区东部和南部、广西西南部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，台湾岛中北部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～180毫米)。青海西部、江苏中部等地部分地区有4～6级风。