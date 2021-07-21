北京明确违规电动三、四轮车退出时间表

本报北京7月20日电 （记者王昊男）近日，北京市公安局、市交通委员会、市商务局等部门联合发布了《关于加强违规电动三四轮车管理的通告》。《通告》提出，禁止生产、销售违规电动三、四轮车；对《通告》发布前购买的违规电动三、四轮车设置过渡期，过渡期截至2023年12月31日，过渡期后（2024年1月1日起），违规电动三、四轮车不得上路行驶，不得在道路、广场、停车场等公共场所停放。

近年来，一些违规电动三、四轮车通过非法渠道流入北京市场，这些车辆违法上路、乱行乱停，不仅严重影响交通秩序、加剧城市拥堵，且极易引发交通事故。去年12月底以来，北京市公安局联合交通、商务等相关部门，启动了“断源头、控流通、查违章、净路面”集中整治专项行动，各进京检查站和乡村卡口累计查扣非法电动三、四轮车2522辆，查处非法销售门店及库房151处，刑事处罚175人，扣车894辆。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 11 版）