聚焦广大群众期盼持续推进医改 使群众享有更便捷更优质的医疗服务

本报北京7月20日电 2021年全国医改工作电视电话会议7月20日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：医疗卫生是护佑人民生命健康的坚实盾牌。新一轮医改以来，通过着力保基本、建机制、强基层，我国基本医疗保障和医疗卫生服务水平持续改善，特别是在抗击新冠肺炎疫情中，医药卫生系统作出了重大贡献。谨向广大医务人员和医改工作者致以诚挚问候！要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持人民至上、生命至上，聚焦广大群众期盼持续推进医改。更加注重预防为主和医防协同，加快完善疾病预防控制体系。围绕进一步缓解看病难看病贵问题，深入推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，大力推进预约诊疗、检查检验结果互认、门诊费用跨省直接结算等便民措施，继续抓好群众急需短缺药品保供稳价工作，通过扩大集中带量采购让群众更多享受医药费降低的好处。加快区域医疗中心和县域医共体建设，做好中医药振兴发展、乡村医生队伍建设、“互联网+医疗健康”等重点工作，支持和规范发展社会办医，使群众享有更便捷更优质的医疗服务，更好保障人民生命健康。

国务院副总理、国务院医改领导小组组长孙春兰出席会议并讲话。她强调，要深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和关于医改工作的一系列重要论述，落实李克强总理批示要求，坚持以人民健康为中心，以推广三明医改经验为抓手，以构建“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗格局为目标，更加注重预防为主，更加注重公共卫生体系建设，更加注重医改政策的系统协同联动，不断巩固扩大改革成效，着力解决群众看病就医的“急难愁盼”问题。

孙春兰指出，要全面推广三明医改经验，坚持因地制宜、系统联动，对尚需探索的改革先行试点，取得经验后再推广。加快构建分级诊疗体系，以区域医疗中心、医联体建设为重点，通过政策引导和机制创新，促进就医秩序更趋合理。巩固提高基本医保统筹层次，做实地市级统筹，积极探索推动省级统筹，同时深化医保支付方式改革，提升管理水平和风险防范能力。扩大药品耗材集采品种范围，同步推动医疗服务价格动态调整。推进公立医院绩效考核和薪酬制度改革，加强临床专科建设和信息化支撑，提升管理服务水平。深化疾控体系改革，创新医防协同机制，做好疫情防控、疫苗接种工作，维护人民生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 02 版）