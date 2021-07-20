重庆医药高等专科学校 创新构建“三教三启”健康教育体系

25日，重庆医药高等专科学校（以下简称“重庆医药高专”）举行了学生健康教育工作交流研讨会。来自市疾控中心、市结防所、市健教所的专家和市内外相关高校的代表通过线下或线上的方式，就《高职院校学生“三教三启”健康教育体系构建的研究与实践》的课题进行了研讨。据悉，这套由重庆医药高专原创的健康教育体系已经在重庆、福建、四川等全国7个省市23所高职院校中推广应用，为高职院校学生提供了整体解决方案。

从2013年开始，重庆医药高专开始了高职院校学生健康教育体系构建的研究与实践，培养学生志愿服务社会的责任感和家国情怀。该校将“健康第一”的理念贯穿健康教育全过程，创建了“课堂教学教健康知识，启迪健康智慧；校内实践教健康行为，开启健康生活；社会服务教健康责任，启推健康促进”的“三教三启”健康教育体系。开发了“健康生活方式、疾病预防、心理健康、性与生殖健康、安全应急与避险”五大内容的健康教育知识框架；实施了一二三课堂纵向贯通，健康课程和专业课程、思政课程横向渗透，显性课程和隐性课程相互交融的“纵横贯通”教育教学策略；研制了学生、教师、家长、实习单位构成评价主体，学习生涯全过程评价，身心健康全要素评价，学校、家庭、企业、社区全方位评价的“多元立体”评价方式。

重庆医药高专党委书记吴海峰介绍，学校是国家首批“双高计划”建设单位。他提到，高职院校该如何做健康教育工作？如何落地实施？需要在实践中探索，“三教三启”健康教育体系构建就是这样的背景中产生。在8年多时间里，围绕“三教三启”健康教育体系，重庆医药高专创建了“智能交互式”学生健康教育平台，首创“四维联动”的学生健康教育运行机制，为高职院校学生健康教育提供了整体解决方案，形成了一系列理论和实践成果。制定了《高职院校“三教三启”学生健康教育实施方案》，撰写了《高职院校学生“三教三启”健康教育体系构建的研究与实践》研究报告，发表了《高校大学生青春健康教育现状与对策》等中文核心期刊学术论文，出版了《健康教育教程》等成果著作。“重庆市高职院校学生青春健康教育体系”被确认为重庆市科学技术成果。

该校学生处处长陈立书介绍，学校正在建设集教育、实训、科普于一体的智慧型综合型开放型健康教育中心，包含心理健康服务中心、健康生活科普体验馆和多功能演播厅三大区域，创新运用情景体验、AR、VR、体感互动等高新展示技术。该校的多个健康教育基地也先后被评为国家级和省部级示范基地。

据悉，重庆医药高专先后已有3.3万余名学生接受了健康教育全覆盖，“三教三启”健康教育体系在全国也产生较大影响，目前在重庆、福建、四川等全国7个省市23所高职院中推广应用，51所学校到重庆医药高专学习健康教育经验。成果先后获中科院2013年中国百篇最具影响优秀学术论文奖和教育部职业技术教育中心研究所研究课题结题一等奖等20项省部级以上标志性奖励。成果部分内容在教育部、国家卫健委等部门召开的会议和论坛上交流推广。教育部首席专家杨应崧教授评价该校健康教育工作：“青爱工程有声有色，既落到实处，又发挥了示范辐射作用。”重庆市疾控中心知名专家吴国辉表示，健康教育是疾病预防最好的“疫苗”，“三教三启”健康教育体系进一步推动了健康教育的发展。（蒋敬诗 刘虹）