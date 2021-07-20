北京朝阳区为开药难“开药方”

近年来，朝阳区卫生健康委探索运用“社区移动药房”模式，在原有极简取药、送药上门等系列服务基础上，开展“缺药即送”服务。满足社区居民，尤其是老年患者的用药需求，将优质药事服务送到百姓周边、身边、床边。

家门口拿药 少跑大医院

“真没想到，难题居然在家门口就解决了！”得知自己上周登记的药品“到货”，王林不禁喜出望外。

王林心脏不太好，此前在安贞医院进行诊治，脱离危险期后转入高碑店社区卫生服务中心，全科主任刘玉江签约成为了他的家庭医生。

王林处在病情稳定期，平时要吃5种药，其中2种是社区医院没有的。刘玉江医生提出可以为王林申请“缺药即送”，让原本每次只能掐着点儿去医院开药的他一下子轻松了。

“大医院挂号难、排队时间长，而且药得吃到只剩两三天的量才能去开。”王林感慨，自己经常出差，做不到随时跑大医院，社区医院的“缺药即送”帮了大忙。

“给您登记了，下次您来就可以拿到新药了。”在将台社区卫生服务中心，家庭医生于海燕给69岁的签约病人文娟做过检查后，告诉了她这个好消息。

文娟患有1型糖尿病，以往多在丰台区一家糖尿病专科医院治疗，从家过去至少要一个小时。不想跑远就会去位于酒仙桥的一家医院，可患者也很多。

2018年，文娟到将台社区卫生服务中心参加“健康大课堂”活动，并签约了家庭医生。本没指望能够开药，毕竟1型糖尿病患者在社区医院比较少见。巧的是，当时这里率先试点“缺药即送”，问题一下子就解决了。

“从那会儿起，我就基本不去大医院了，社区医院离家近，挂号费更低，真是省事儿多了。”更令文娟欣喜的是，“缺药即送”的药品还能与时俱进。最近于海燕就告诉她，有一款胰岛素升级产品纳入了医保，效果更稳定，已经给她进行了登记，很快就能用上了。

“订购”短缺药 巧解储存难

“缺药即送”服务是朝阳区卫生健康委正在推行的一项便民举措，最早于将台社区卫生服务中心试点，目前已在全区陆续推广。

记者在将台中心看到，这里药房面积不足40平方米。没地方储存，那就“订购”。面对百姓呼声，朝阳区卫健委牵头开发了一套短缺药登记系统，与供应商药库保持信息化连接，选定将台社区卫生服务中心作为试点。“居民需要哪个药我们没有，就通过系统登记后专门配送”，该中心副主任郑刚解释。

当然，并非居民提出的什么药都能登记，只有经过二级、三级医院的明确诊断，病情稳定，且药品已列入北京市药品阳光采购平台目录，符合社区医院安全用药要求的药品才能登记。药品登记审核通过，就可以向供应商发送订单，相当于围绕该患者所需药品、数量做了个私人定制。如果需要同一款药品的人多了，一年达到一定数量，药事委员会还将讨论，该药是否需要作为长期用药摆在药房里。

今年，全部社区卫生服务中心和将台试点一样，陆续上线了“短缺药登记”系统。高碑店社区卫生服务中心主任王辉介绍，有了系统后，登记信息一键就可以传给配送商，拿药时间缩短至一周内。在王辉看来，每周统一配送1次到2次，即可尽量满足患者需求，巧妙化解药房面积小与品种相对不全的难题。

点对点关爱 服务更精准

除了正推行的“缺药即送”，朝阳区卫健委此前更在全区范围内，为签约家庭医生的居民提供极简取药、送药上门等服务。一系列举措所共同构成的“社区移动药房”，在畅通便民服务“最后一公里”方面发挥了切实效用。

“打个电话，就把药给我送来，真是麻烦他们了！”年近八旬的张玲因腰椎间盘突出导致走路不便，家里还有85岁的老伴需要照顾。为了让老人减少折腾，只要她有需求，高碑店社区卫生服务中心就会将老人服用的降压药、降糖药送到家中。

王辉表示，去年疫情期间，签约家庭医生可在患者挂号前便开具虚拟处方，将药品调配完成，放在自助取药处。患者到院后只需简单缴费，即可极简取药。对65岁以上、行动不便的老人，中心还提供送药上门服务。这两项服务也一并保留至今。“送药上门一般没有非常紧急的用药，我们会在每周三把所有要送药患者的药品开好，分别送到家里。”

在将台社区卫生服务中心，送药上门曾经历“到患者家取医保卡、回来开药再送去”这样的纯人工阶段。伴随医保卡可以在院外结算，相关服务也变得更有效率。

虽说65岁以上的签约患者都可以享受送药上门服务，但疫情好转后老人只要自身条件允许，还是愿意与家庭医生面对面沟通交流，只有极特殊的患者才需要送药帮助。（文中所涉患者均为化名）