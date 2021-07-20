欧新增新冠病患未来半月或翻5倍

欧洲疾病预防控制中心（ECDC）7月16日发布最新预测，在未来几周内，各欧盟成员国、挪威、冰岛疫情将强劲反弹。到8月1日当周，受“德尔塔”（δ）变异病毒快速传播和各国放宽限制措施影响，欧洲新增病患人数将翻5倍。

ECDC表示，8月1日当周，在各欧盟成员国、挪威、冰岛，平均每10万名居民中或将有420余人感染新冠病毒，而上周该数据仅为90人。据该机构预测，至8月8日当周，平均每10万名居民中感染者将达到620人，是目前的近7倍。

根据欧盟机构的数据，虽然这些预测仍然是流行病学假设，但该预测与2020年秋季和2021年4月高峰期间观察到的水平相符。但ECDC同时预计，得益于疫苗接种运动，8月初欧洲地区的住院人数、病亡人数增长速度应该较为平缓。

ECDC观察30多个国家的疫情数据后发现，2/3的国家疫情数据呈恶化趋势。特别是7月5日至11日，欧盟新增病例数猛增60%。在受影响最严重的国家中，病例增幅最大、受感染程度最高的是15—24岁人群。65岁以上人群的感染率上升有限。

目前，西班牙和葡萄牙受到该中心的“高度关注”；荷兰、卢森堡、马耳他和塞浦路斯属于“中等关注”类别；其他24个国家目前处于“低关注度”或“非常低关注度”，但也呈恶化趋势。此前，ECDC曾警告说，8月底，δ变异病毒感染者将占总新增病例的90%。

在疫苗接种方面，ECDC报告称，截至7月11日的统计数据，欧盟18岁以上人口中63.4%已至少接种一剂疫苗，47.8%的人口已经完成接种。

法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔7月13日称，“法国已经进入第四波疫情，这不再是一种风险，而是已成事实”。据7月13日法国国家健康与医学研究院公布的研究报告，预计在今夏法国新冠患者人数将大幅度上涨，住院病患人数也将有所增加。（记者李宏策）