云南省新增本土新冠肺炎确诊病例8例

据云南省卫健委官方微信消息，7月19日0时至24时，云南省新增新冠肺炎本土确诊病例8例、本土无症状感染者1例。新增境外输入确诊病例41例。确诊病例治愈出院4例(本土、境外输入各2例)。

截至7月19日24时，云南省现有确诊病例259例(本土80例，境外输入179例)、无症状感染者27例(本土2例，境外输入25例)，均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

新增确诊病例信息：

确诊病例1：男，9岁，中国籍，普通型；

确诊病例2：男，64岁，中国籍，轻型；

确诊病例3：男，24岁，中国籍，轻型；

确诊病例4：男，32岁，中国籍，普通型；

确诊病例5：女，29岁，缅甸籍，轻型；

确诊病例6：男，7岁，中国籍，轻型；

确诊病例7：女，30岁，中国籍，轻型。

上述7人在瑞丽市重点人群核酸检测中发现。7月19日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型2例、轻型5例)。

确诊病例8：男，27岁，缅甸籍，轻型。

该病例在陇川县重点人群核酸检测中发现。7月19日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。

确诊病例9：男，31岁，中国籍，重型；

确诊病例10：女，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例11：男，24岁，中国籍，轻型；

确诊病例12：男，42岁，中国籍，轻型；

确诊病例13：男，33岁，中国籍，轻型；

确诊病例14：女，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例15：男，27岁，中国籍，普通型；

确诊病例16：男，31岁，中国籍，普通型；

确诊病例17：男，29岁，中国籍，轻型；

确诊病例18：男，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例19：男，24岁，中国籍，轻型；

确诊病例20：男，25岁，中国籍，轻型；

确诊病例21：女，31岁，中国籍，轻型；

确诊病例22：女，25岁，中国籍，轻型；

确诊病例23：男，39岁，中国籍，普通型；

确诊病例24：男，30岁，中国籍，普通型；

确诊病例25：男，33岁，中国籍，普通型；

确诊病例26：女，17岁，中国籍，轻型；

确诊病例27：男，26岁，中国籍，轻型；

确诊病例28：男，32岁，中国籍，轻型；

确诊病例29：男，33岁，中国籍，轻型；

确诊病例30：男，36岁，中国籍，轻型；

确诊病例31：男，21岁，中国籍，轻型；

确诊病例32：女，22岁，中国籍，轻型；

确诊病例33：女，35岁，中国籍，普通型；

确诊病例34：男，50岁，中国籍，普通型；

确诊病例35：男，24岁，中国籍，轻型；

确诊病例36：男，56岁，中国籍，普通型；

确诊病例37：女，51岁，中国籍，普通型；

确诊病例38：女，64岁，中国籍，普通型；

确诊病例39：男，29岁，中国籍，普通型；

确诊病例40：女，23岁，中国籍，普通型；

确诊病例41：男，22岁，中国籍，普通型；

确诊病例42：男，34岁，中国籍，普通型；

确诊病例43：男，35岁，中国籍，普通型；

确诊病例44：女，23岁，中国籍，普通型；

确诊病例45：女，39岁，中国籍，普通型；

确诊病例46：男，23岁，中国籍，轻型；

确诊病例47：男，30岁，中国籍，普通型；

确诊病例48：女，34岁，中国籍，轻型；

确诊病例49：男，18岁，中国籍，轻型。

上述41人近期居住在缅甸。7月12-18日分别自陆路入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。7月19日新冠病毒核酸检测结果均为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例(重型1例、普通型18例、轻型22例，缅甸输入)。

新增无症状感染者信息：

无症状感染者1：男，1岁，缅甸籍。

该病例在陇川县重点人群核酸检测中发现。7月19日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎无症状感染者(缅甸籍)。