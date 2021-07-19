2021全国医院党建工作经验交流会（辽宁站）在大连举行

7月17日，由全国医院党建工作指导委员会办公室、辽宁省卫生健康委指导，人民网·人民健康、大连医科大学附属第二医院主办的2021全国医院党建工作经验交流会（辽宁站）在大连市举行。国家卫生健康委直属机关党委二级巡视员、全国医院党建工作指导委员会办公室成员杨蕊，国家卫生健康委党史学习教育第四指导组组长、中国卫生健康思想政治工作促进会副会长张建，辽宁省卫生健康委党组副书记、副主任宋良伟，人民网战略委员会委员、人民健康董事长万世成，国家卫生健康委卫生发展研究中心卫生人力研究部主任张光鹏，以及来自全国各地专家学者参加。

2021全国医院党建工作经验交流会（辽宁站）现场

会上，国家卫生健康委直属机关党委二级巡视员、全国医院党建工作指导委员会办公室成员杨蕊作了题为《全面加强公立医院党的建设，以高质量党建引领保障公立医院高质量发展》主题报告。她表示，加强公立医院党建工作既是公立医院高质量发展的重要保障，又是公立医院高质量发展的重要任务。当前，全面推进公立医院党建工作的重点任务是要把党的全面领导贯彻到公立医院发展全过程，认真执行党委领导下的院长负责制，选优配强医院领导班子特别是党委书记、院长，加强干部队伍和人才队伍建设，夯实基层党组织建设，抓实党员队伍建设，加强党风廉政建设以及医德医风建设，层层压实责任，推动党建和业务深度融合。在党史学习教育中，公立医院要扎实推进“我为群众办实事”实践活动，用切实措施、创新举措、贴心行动，深入工作服务对象，聚焦群众反映集中的共性需求和普遍性问题，践行初心使命，强化为民情怀。

国家卫生健康委党史学习教育第四指导组组长、中国卫生健康思想政治工作促进会副会长张建

国家卫生健康委党史学习教育第四指导组组长、中国卫生健康思想政治工作促进会副会长张建带来的《做新时代的优秀书记》主题演讲，对新时代医院的党建工作路径进行了分享。他认为，党建工作做得好不好，要看整个队伍的精气神。提高党建工作能力和水平，要从世界观、人生观、价值观、工作目标和任务上下功夫。“通过党史学习教育提高政治素质、思想素质、理论水平，当好书记、当好党员干部，大家自然就跟着你来了。一个医院把魂铸好，工作就好做了。”

“如何把加强公立医院建设和党建引领公立医院的要求落到实处，是我们必须回答好的重大课题。” 辽宁省卫生健康委党组副书记、副主任宋良伟在会上表示，作为医疗服务体系的主体和主力军，要达到以党建引领公立医院发展的总体目标，要在坚持党的全面领导，贯彻落实党中央的决策部署上下功夫，在武装头脑、推动实践工作上下功夫，健全领导班子提高水平上下功夫，加强标准化战斗堡垒上下功夫，进一步强化思想引领。

国家卫生健康委卫生发展研究中心卫生人力研究部主任张光鹏在发表主题演讲《把握卫生健康新矛盾，应对公立医院新挑战》时表示，公立医院现在面对的问题更加复杂，更加强调公平性，更加强调结构的调整，因此要特别强调党对公立医院的领导作用，公立医院党委要发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。他还认为，要把人才工作作为党建工作的重点，坚持党管干部、党管人才，形成一个集聚人才，激发活力的人才制度。

大连医科大学党委书记孙兆林

大连医科大学党委书记孙兆林在致辞中强调，公立医院是我国医疗服务体系的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。医学教育是卫生健康事业发展的重要基石，关系卫生健康事业发展的未来，为全面推进健康中国建设提供强有力的人才保障。大连医科大学将始终与国家发展同频共振，与人民需要同向而行。

大连医科大学附属第二医院党委书记任萍

“近年来，大医二院实行党委领导下的院长负责制，发挥了把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用，坚持党建引领医疗事业发展，明确医院功能定位，不断强化党建与医疗工作在思想上同心、目标上同向、行动上同力，形成了凝心聚力、独立奋进的队伍，实现了党建发展的同频共振。”大连医科大学附属第二医院党委书记任萍说道。

作为本次交流大会的重要组成部分，“党建引领医院文化建设，构建和谐党群关系”“党建引领医院高质量发展”两个分论坛于17日下午同步举办。