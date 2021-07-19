疫情防控主战场吹响开工“冲锋号”

7月18日上午，广州市荔湾区在白鹤洞街道举办2021年重大项目集中动工活动，启动建设17个重大项目，总投资达427亿元。荔湾区白鹤洞街道是广州此次疫情防控硬仗的主战场，街道辖内的鹤园小区是广州疫情防控取得阶段性胜利的决胜点，在这里举行重大项目集中动工活动，更宣示了荔湾重振的信心和决心。

今年年初，荔湾区以“开局即决战，起步即冲刺”的干劲，实现第一季度经济社会建设“开门红”。5月21日，一场突如其来的本土新冠肺炎疫情，打乱了居民的工作生活节奏，也打乱了荔湾区接续一季度的良好发展势头。

一场硬仗打响，全区上下投入到紧张的疫情防控工作中。

经过1个多月艰苦卓绝的奋战，7月8日，荔湾宣布芳村片区执行广州市23号通告规定的疫情常态化防控措施，标志着此次疫情防控工作取得决定性成果。

随着疫情防控进入常态化阶段，在推进疫苗接种、巩固疫情防控成果的同时，荔湾区正全力恢复经济社会发展秩序，按照“目标不变、任务不变、力度不减”的要求，有力有序推动复工复产，千方百计服务企业，多措并举促进消费扩容提质，加快重点项目建设，深入推进城市更新改造，力保实现全年经济增速8%的目标。

6月30日，广州最后一个封控小区解封当日，为纾解荔湾区企业困难，减轻企业负担，支持企业发展，努力把疫情影响降至最低，荔湾区印发《广州市荔湾区应对疫情暖企纾困的若干措施的通知》，其中共包含9项措施，着力促进经济平稳健康发展。

7月15日，广州市召开市委常委会会议暨市新冠肺炎疫情防控领导小组（指挥部）会议。会议强调，要全力以赴推动“双统筹”，加强经济运行监测调度，落实落细各项纾困政策，多措并举扩投资、拓消费、稳外贸，加大社会民生保障力度，扎实做好安全稳定、防汛防灾等工作，确保完成全年经济社会发展目标任务。

“疫情不能阻挡我们发展的脚步，只会让我们越挫越勇。”在7月16日荔湾区抗击突发新冠肺炎疫情总结大会上，荔湾区主要负责人如是说。

在芳村片区执行疫情常态化防控措施仅10天后，一场集中动工仪式，不仅提气，更为下半年的发展打下基础。

自6月19日以来，广州已连续一个月无新增本土病例。市民欣喜地看到，荔湾回来的不只有烟火气，更有历经风雨、百折不挠的韧劲。

荔湾区主要负责人近日表示，全面落实“首席服务官”制度，着力为企业纾困减负；强化用工用电等要素保障，帮助重点企业尽早实现达产满产；组织举办特色促消费活动，释放消费市场活力；推动年度计划投资292.9亿元的143个重点项目加快建设；用足用好城市更新“1+1+N”政策，推进20条城中村改造……下半年，荔湾将全力拓展“大招商、大建设、大发展”局面，做好疫情防控和经济社会发展“双统筹”，夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。（文/全媒体记者吴多）