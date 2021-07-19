截至7月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
7月18日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例，其中境外输入病例26例（广东8例，云南5例，上海4例，陕西3例，北京1例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例，河南1例，甘肃1例），本土病例5例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。
当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者381人，重症病例较前一日增加1例。
境外输入现有确诊病例490例（其中重症病例10例），无现有疑似病例。累计确诊病例7010例，累计治愈出院病例6520例，无死亡病例。
截至7月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例565例（其中重症病例13例），累计治愈出院病例87076例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92277例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1070048人，尚在医学观察的密切接触者7643人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者448例（境外输入443例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例27421例。其中，香港特别行政区11958例（出院11682例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15408例（出院12243例，死亡768例）。
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