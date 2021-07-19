华北南部黄淮等地有强降水 热带低压发展并影响华南沿海

据中央气象台网站消息，预计，7月19日08时至20日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部、山西南部、陕西东南部、河南等地的部分地区有大到暴雨，其中，山西南部、河南西北部、云南南部、广东沿海等地局部地区有大暴雨。上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。中央气象台7月19日06时继续发布暴雨黄色预警。

华北黄淮江南西南地区等地部分地区出现大到暴雨

昨日08时至今日06时，华北中南部、黄淮西部、江淮中西部、江汉、江南中西部及内蒙古东北部、黑龙江西部、陕西中部、四川东部、重庆、贵州西部、云南南部等地的部分地区出现大到暴雨，黑龙江齐齐哈尔，河北廊坊和邯郸，山西晋城，河南安阳、新乡和焦作，湖北黄冈和宜昌，云南普洱和红河等局地大暴雨(100～170毫米)，上述地区最大小时降雨量50～96毫米；四川盆地、云南北部和东部及甘肃中部、青海东部等局地出现8～10级雷暴大风。

华北南部黄淮江汉云南等地有强降水

预计，7月19日08时至20日08时，内蒙古东北部、黑龙江西北部、山西南部、陕西东南部、河南、安徽西部、湖北、重庆中南部、贵州北部、湖南北部、云南南部、广东沿海等地的部分地区有大到暴雨，其中，山西南部、河南西北部、云南南部、广东沿海等地局部地区有大暴雨(100～160毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量30～50毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。中央气象台7月19日06时继续发布暴雨黄色预警。

热带低压发展并影响华南沿海

南海热带低压的中心于今天(19日)早晨5时位于广东阳江东南方约175公里的海面上(北纬20.8度、东经113.2度)，中心附近最大风力7级(15米/秒)，中心最低气压1000百帕。

预计，该低压中心将回旋或缓慢移动，强度逐渐加强，有可能于今天白天发展为今年第7号台风，并于20日夜间到21日凌晨在广东深圳到茂名一带沿海登陆(热带风暴级或强热带风暴级，8～10级，20～25米/秒)；也有可能在广东中西部近海海面徘徊少动，而后向东北方向移动。

受其影响，19日08时至20日08时，南海北部海域、广东中西部沿海将有6～8大风，阵风9～10级。中央气象台7月19日06时继续发布台风蓝色预警。

未来三天具体预报

7月19日08时至20日08时，内蒙古东北部、华北南部、黄淮西部、江汉大部、江南北部、西南地区南部、华南中部和南部等地的部分地区有中到大雨，其中，山西南部、河南中部和北部、湖北南部、贵州西北部、云南西南部、广东南部沿海等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨(100～160毫米)。内蒙古河套地区、新疆南疆盆地、宁夏北部、河南北部、浙江中部等地的部分地区有4～6级风。

7月20日08时至21日08时，华北中西部和南部、黄淮西部、江汉大部、西南地区南部、华南中部和南部等地的部分地区有中到大雨，其中，山西南部、河南中北部、云南南部、广东西南部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨(100～160毫米)。辽东半岛、河北北部、山东半岛、江苏南部、浙江北部、广东西南部等地的部分地区有4～5级风。

7月21日08时至22日08时，华北中南部、黄淮西部、江汉东部、西南地区南部、华南南部、台湾岛等地的部分地区有中到大雨，其中，河北南部、河南中北部、广东西南部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨(100～160毫米)。内蒙古西南部、辽东半岛、浙江北部等地的部分地区有4～6级风。