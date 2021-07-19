云南7月18日新增本土新冠肺炎确诊病例5例

新华社昆明7月19日电（记者姚兵）云南省卫生健康委员会7月19日通报，18日0时至24时，云南省新增本土新冠肺炎确诊病例5例。新增境外输入确诊病例5例、无症状感染者1例。确诊病例治愈出院2例（境外输入）。

据通报，新增的5例本土确诊病例中，1人在陇川县重点人群核酸检测中发现，4人在瑞丽市重点人群核酸检测中发现。

通报指出，新增的5例境外输入确诊病例中，3人近期居住在缅甸，7月3日至7月17日分别自陆路口岸入境，即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察；2人近期居住在印度尼西亚，7月16日自航空口岸入境，海关采样后即按闭环管理要求转运至集中隔离点进行隔离医学观察。上述5人7月18日新冠病毒核酸检测结果为阳性，即用负压救护车转运至定点医院隔离诊治。结合流行病学史、临床表现和实验室检测结果，诊断为新冠肺炎确诊病例。

截至7月18日24时，云南省现有确诊病例214例（本土74例，境外输入140例）、无症状感染者26例（本土1例，境外输入25例），均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。