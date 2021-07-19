此轮强降水缘何“西强东弱”？

北京青年报记者昨日从北京市气象局获悉，此轮强降雨始于7月16日午后，到昨日中午基本结束。此轮强降水过后，今起到7月22日，北京还有间歇性阵雨或雷阵雨，直到7月23日左右连绵不断的阴雨才会暂别京城。

此轮降水始于7月16日午后，但当日下午的降水并不明显，只有东部地区出现了微量降水。7月16日后半夜至次日夜间为比较明显的降雨时段，降雨同时伴有短时强降水以及6级左右阵风和雷电。7月17日后半夜到昨日上午，降水再次增强，全市暴雨预警由蓝色升级为橙色。直到昨日下午，大范围暴雨才撤退，但午后到夜间局部仍有强降雨。整个强降雨过程持续了近48个小时。

“此次强降水过程具有累计雨量大、分布西多东少、持续时间长等特征。”北京市气象台首席预报员郭金兰分析称。

由于持续时间长，累计降雨量就比较惊人了。截止到昨天中午12时，全市平均降水59.3毫米，门头沟永定的降水量达到232.7毫米。这场雨的威力有多大？据介绍，由于暴雨和大暴雨落区集中在山区和浅山区，7月17日到18日，怀柔、延庆、昌平、门头沟、房山等地有多处出现了山体塌方、落石、山洪等地质灾害险情，还有河水漫过路面等情况，造成道路交通阻断，也给百姓的生命财产带来了威胁。持续的降雨之下，北京的土壤蓄水已经接近饱和，加之地质灾害有滞后效应，雨后风险依然很高，气象部门建议市民近期尽量远离河道，避免前往山区。

此轮降水还有一个特点是“西强东弱”，分布不均。7月17日白天，好多地方没见到雨，但有些地方下得还真不小。昌平区气象台7月17日16时10分升级发布了暴雨橙色预警信号，当时昌平区王家园水库、禾子涧累积降水量已达110毫米。到昨日中午，虽然全市实现了“雨露均沾”，但西部地区是暴雨的主战场，相比之下，东部地区的降水堪称“微量”，难怪有东部地区的网友笑称自己成了“吃瓜群众”。

对于此次降雨过程中北京西部的降雨量明显大过东部，中国天气网气象分析师张娟表示，昨天的降雨突然加大是由于高空槽过境提供了动力条件，还有副高西侧东南暖湿气流的加持，因此降雨比之前更明显。而北京西部雨更大，则是受西部山脉地形影响，北京的地形西北高，东南低，西部为西山属太行山脉，降雨云团遇到山脉地形，被迫抬升，上升运动加强，同时山地阻挡还会导致降水云团缓行或停滞，延长降水时间。

提示

未来四天仍将有间歇性阵雨或雷阵雨

今年入汛以来，降雨成了北京上空的“常驻嘉宾”，一轮又一轮的强降水“你方唱罢我登场”，太阳则成了“稀客”。预计今天到7月22日，北京仍将有间歇性阵雨或雷阵雨频繁出现。

气象部门统计显示，7月16日13时至昨日12时，全市平均降水59.3毫米，城区平均46.6毫米，城区最大降雨出现在海淀翠湖湿地188.7毫米，全市最大降水出现在门头沟永定232.7毫米，最大雨强也出现在该站，昨日5时－6时一小时的降水量达85.5毫米。截止到昨日8时，全市共有236个站（占总站数41.5%）的雨量超过50毫米；昌平、门头沟、房山、延庆、怀柔、海淀、石景山和丰台共有108个站（占总站数19%）雨量超过100毫米，40个站超过150毫米。

针对此次降雨，市气象台接连发布了暴雨蓝色预警、山洪灾害风险预警，地质灾害气象风险黄色预警和积水内涝风险预警，昨日早上7时10分还升级发布了暴雨橙色预警信号。随着雨势减弱，昨天12时，市气象台解除了暴雨橙色预警信号，但20分钟后又继续发布了雷电蓝色预警信号。昨天下午，大范围暴雨撤退，但分散性降雨不断，局地仍有强降雨。

不少市民感觉今年夏天北京的降雨好像比往年要多得多。这并不是一种错觉。据气象部门统计，今年6月1日入汛以来，截止到7月13日8时（上述最新降雨数据暂未列入统计），北京全市平均降雨量287.2毫米，比常年同期（1981-2010年，下同）的147.5毫米偏多9成。今年以来（1月1日-7月13日8时），北京全市平均降雨量354.1毫米，比常年同期的227.1毫米偏多近6成。

受到持续偏南暖湿气流的影响，预计今天到7月22日，间歇性阵雨或雷阵雨将频繁出现，雨量分布不均，平均量级为小雨，直到7月23日左右，连绵不断的阴雨才会暂别京城。预计从今日到7月27日的最高气温在28℃到32℃，最低气温在23℃到25℃。别看气温不高，但湿度不小，所以闷热感很强，市民外出记得随身携带雨具的同时，还要注意防暑降温。（文/记者 赵婷婷）

应对

全市两天处置47处积水点

排水集团昨日升级启动防汛特级响应 布控大中小单元221组

从7月16日13时开始，本市出现强降雨天气过程。市防汛办给出数据，截至昨日16时，全市平均降雨量61.3毫米，达到暴雨级别。本次降雨主要集中在西部、北部山区，西部暴雨到大暴雨，东部小到中雨。全市共有9个站雨量超过200毫米，123个站雨量超过100毫米。

市水务应急中心表示，截至昨日16时，大清河、永定河、潮白河流域部分中小河道出现明显涨水过程，其他河道水势平稳。

据初步分析，此次降雨全市降水总量10.5亿立方米，形成水资源量3.62亿立方米（地表水1.31亿立方米，地下水2.31亿立方米）。全市水库蓄水量34.18亿立方米，较雨前增加0.65亿立方米。其中，密云水库增加0.55亿立方米；怀柔水库拦洪错峰，当前水位58.39米，蓄水量4244万方，入库流量204.4立方米每秒，出库流量75立方米每秒；崇青水库当前水位71.58米，蓄水量1029万方，入库流量5.6立方米每秒，出库流量8.3立方米每秒。

据了解，市水务应急中心于昨日6时30分启动防洪Ⅳ级应急响应，9时对大清河、永定河、潮白河流域升级发布防洪Ⅲ级应急响应。10时，与市气象局继续联合发布山洪灾害风险预警，11时发布北运河流域洪水蓝色预警。

全市水务系统8000人在岗值守，密切关注雨水情变化，强化水工程调度和积滞水点布控，加强中小河道、农村自备井巡查和河边村庄防护，及时处置险情，确保河道行洪畅通和城市运行安全。其中排水集团在昨日7时10分，升级启动防汛特级响应。备勤排水抢险队伍2907人，布控大中小单元221组。同时，应对金安桥积水，按照市应急局要求，排水集团共调度1组大型单元、3组中型单元，总抽升能力5700立方米/小时，以及40名抢险人员紧急前往支援，截至昨日10时15分，经过紧急抽排，已将该路段积水全部处置完毕。

市水务应急中心表示，本轮降雨，城市河湖提前降低河道水位，增加调蓄空间200万方，内部水域控制汛限水位以下运行。各水库结合上下游来水情况做好洪水调度安排，将水位降至汛限水位以下。

同时，永定河三家店拦河闸控泄，最大流量120立方米每秒。北运河向运潮减河分洪，最大流量42.1立方米每秒。丰台区分洪道闸向凉水河南分洪，最大流量为10.8立方米每秒。

在险情处置方面，截至昨日16时，通过积水监测系统和各区上报，全市共47处积水点（朝阳区1处、海淀区21处、石景山区6处、昌平区7处、怀柔区10处、延庆区2处），均已处置完毕。

据各区上报统计，全市水利工程水毁8处，主要为房山张坊水文站水文监测设施损毁，昌平区流村镇高崖口沟河坡坍塌50米，房山区6处中小河道堤防边坡不同程度冲毁，均已经采取相关措施进行防护。

此外，据北京建工市政路桥养护集团消息，7月16日至18日强降雨期间，养护集团共处置积水断路突发事件28起，处置塌方断路突发事件14起，涉及延庆、门头沟、房山等区。

救援

3村民抱树求生 消防4小时救援

昨日凌晨，延庆区部分区域山洪暴发，有村庄人员被困。延庆区消防救援支队接到报警后，迅速派出力量赶赴事发地点，成功将3名被困村民救出。

昨日5时01分，因河流涨水，延庆区珍珠泉乡水泉子村有人员被困水中，情况危急。延庆区消防救援支队接到报警求助后立即调派全勤指挥部及两个消防站4部消防车赶赴现场施救。

救援人员到场后，发现有3名男子被困河对岸，抱着柳树临时自救，但已体力不支。当时天空中还在下着雨，河水位仍不断上涨。指挥员立即决定使用橡皮艇进行抢救。在选择固定好导向绳、做好双重保护后，消防员涉水而行抢渡对岸，从对岸搭建支点，再利用导向绳实施救援。经过4个小时的努力，成功将3名被困人员转移至安全地点。

昨晚，北京青年报记者采访了获救的田先生。田先生是延庆本地人，7月17日18点多，借着周末时间，他与儿子、弟弟一同到附近的山水间自驾游玩，并在河边小木屋露营。可就在23时左右，天空飘起了小雨，当时3人并没有太在意。

昨日早晨，雨停后他们打算开车回家，可就在5点多时，忽然暴发山洪。“一分钟之内水从地面涨到膝盖，3分钟就已经到胯了。”田先生告诉北青报记者，就3分钟的时间身体就已经受不了了，于是立刻报警求援。

田先生直言，活了几十年从没有见过这种雨，眼见洪水越涨越高，情急之下，旁边树干部分高约三四米的大树成了“制高点”。1米85的他把1米83的儿子拖到树上，弟弟也马上爬到了树杈上。“我们在最高处，水也及腰了。”

在这种生死关头，每一秒都是煎熬。就在他们有些绝望的时候，随着由远及近的警报声，消防员的身影出现在他们眼前。“他们来得速度太快了，那一刻我们知道自己得救了，悬着的心也踏实了。”田先生满怀感恩地说。

但由于水深情况不明，加上水流湍急，救援过程并不顺利。“由于水中漂浮着各种杂物和树杈，一个不小心皮划艇就可能受损，从而危及小战士的安全。”田先生回忆说，当时有个本地的村民作为向导，五六个消防员拴着绳子，从水流最急的地方走来，然后拴着绳子绕着树，最终历经三四个小时将他们3人从山洪中解救出来。

现在想来仍有些后怕的田先生3人直言，要不是消防战士及时赶到，他们真的凶多吉少了。“消防员们冒着生命危险挽救我们的生命，用任何语言都没办法表达我们的感恩之情，再华丽的语言也是苍白的，等水退去，打算送锦旗表示感谢和致敬。”

据田先生透露，因山洪的原因道路暂时不通，至少要3天水才能退下去，目前，他们3人被当地村委会“接收”安置了。“水泉子村的村主任和村支书招待我们吃喝住宿，照顾得无微不至，这种情谊是比亲人还亲的亲情。”

抢险

地铁金安桥站积水 3小时排150立方米

昨日7时28分，北京地铁官方微博发布提醒，因地铁金安桥站外积水严重，为确保运营安全，金安桥站（6号线、S1线）采取封闭措施，6号线西端起始站（终点站）临时变更为杨庄站， S1线东端起始站（终点站）临时变更为桥户营站。

与此同时，石景山支队全勤指挥部接市消防救援总队指挥中心调派，金安桥地铁站多处出现积水情况，最深处达到90厘米，急需处置。

石景山支队全勤指挥部立即前往北辛安金安桥地铁站6号线C出口地下1层及S1线D出口南侧甬道积水现场进行指挥调度。全勤指挥部到场后，针对现场踏勘情况合理统筹参战力量，优化装备效能，共调集4站10车45名消防员，携带手抬泵10台，浮挺泵5台及救援器材。

经过3个小时的不间断排水作业，共计排水量约150立方米。截至11时20分，所有积水区域都已排涝完毕，基本恢复正常，避免了地铁站内部设备设施的损坏，也未造成地铁车辆的浸泡，后交接地铁部门进行善后清淤。