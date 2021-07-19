北京：屡次不分类投放垃圾739人被罚

据市城管执法局发布，在全市城管执法部门开展的个人生活垃圾分类专项执法检查中，今年上半年，共处罚个人不分类投放生活垃圾违法行为5679起；其中书面警告4940起，罚款739起。

针对居民个人在生活垃圾分类投放环节存在的问题，自6月以来，城管执法部门持续推进个人生活垃圾分类专项执法，启动生活垃圾投放早晚高峰时段专项执法检查，即在每天早7时至9时、晚6时至8时，深入辖区居住小区（村），重点查处个人生活垃圾不分类投放违法行为；对拒不听从生活垃圾分类管理责任人劝阻、甚至多次违反规定的居民，按照“执法必严，违法必究”的原则，予以立案处罚，震慑违法行为。

据了解，《北京市生活垃圾管理条例》中明确规定，对于违反生活垃圾分类要求的个人，先行由生活垃圾分类管理责任人，如小区物业、垃圾筒值守人员等进行劝阻；对拒不听从劝阻的，城管执法部门给予书面警告；再次违反规定的，处50元以上200元以下罚款。根据相关规定，应当受到处罚的个人，自愿参加生活垃圾分类等社区服务活动的，不予行政处罚。但部分居民在受到书面警告后仍不改正，且不愿参加社区服务活动，因此吃到了罚单。6月份，全市城管执法部门共处罚个人不分类投放生活垃圾违法行为1822起，占上半年处罚总量的32%；其中书面警告1584起，罚款238起。

市城管执法局相关负责人介绍，从执法检查和处罚情况来看，上班族等群体存在不分类投放生活垃圾问题相对较多；个别居民存在侥幸心理，在桶前值守人员和执法人员检查的时间段外，在夜间混投混扔生活垃圾。

下一步，城管执法部门将进一步加大精准执法检查力度，紧盯问题高发的街道、社区、小区，增加巡查频次；坚持问题导向，针对分类习惯尚未完全养成的群体，帮助指导社区、物业精准入户宣传，督促整改；完善深化工作机制，充分依托居委会、业委会、物业、志愿者、监督员建立“多位一体”协同配合机制，健全快速处置流程，共同推进居住小区垃圾分类综合治理工作。