巴西批准又一款中国新冠疫苗临床试验

7月14日，巴西国家卫生监督局宣布，授权由中国医学科学院医学生物学研究所自主研发的科维福新冠病毒灭活疫苗进行三期临床试验。

巴西国家卫生监督局表示，科维福新冠病毒灭活疫苗将进行安慰剂对照三期临床试验，以评估该疫苗的有效性、安全性和免疫原性。该疫苗在巴试验是其全球临床试验的一部分，试验将在里约热内卢州、戈亚斯州、圣卡塔琳娜州和圣保罗州进行，参与试验的志愿者人数将达7992人，分为疫苗组和安慰剂组。18岁及以上成人将接种两剂疫苗，两剂之间有14天的间隔。

今年4月，巴西国家卫生监督局批准了由中国三叶草生物制药有限公司研发的一款新冠疫苗在该国进行二期和三期临床试验。去年7月，由北京科兴中维生物技术有限公司研制的新冠疫苗克尔来福也被授权在巴西开展三期临床试验。

根据巴西卫生部提供的数据，截至14日20时，巴西全国已有超过8633万人接种了第一剂新冠疫苗，约占总人口的40.77%。