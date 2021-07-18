国药集团新冠疫苗获批在3—17岁人群中使用

儿童青少年何时能够接种新冠疫苗，这个公众普遍关注的问题终于有答案了。今天的特别关注，我们重点聚焦青少年接种新冠疫苗的话题。记者从国药集团获悉，7月16日，经国务院联防联控机制有关部门组织论证，国药集团中国生物北京生物制品研究所新冠病毒灭活疫苗获批在3—17岁人群中紧急使用。

与成人新冠疫苗有何不同？防护效果如何？

3—17岁人群，也就是儿童青少年接种的新冠病毒疫苗和成年人接种的疫苗有何不同？临床显示防护效果如何呢？

疫苗如何接种？有何不良反应？

针对3—17岁人群的新冠病毒灭活疫苗具体如何接种？有没有什么不良反应呢？

国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关专家组成员 王贵强：具体接种方式跟成人是一样，也是两针，中间间隔21到30天。不良反应主要还是局部的一个疼痛、红肿，主要是局部反应为主，全身反应很少，个别（人）可能会有发热这些表现，完全是可控的、安全的。

是否会与其他疫苗接种产生冲突？

我们知道儿童青少年在不同年龄段需要接种不同的疫苗，那么新冠病毒灭活疫苗的接种是否会和其他疫苗接种产生冲突？如何合理安排呢？再来听听专家的解读。

国务院应对新冠肺炎联防联控机制科研攻关专家组成员 王贵强：针对成人建议新冠疫苗接种和其他疫苗接种中间间隔至少14天，儿童青少年也是如此。但如果出现外伤、狗咬等情况，需要打破伤风或者是狂犬疫苗，那不受14天间隔的限制。