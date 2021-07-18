截至7月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例33例，其中境外输入病例32例（云南11例，北京4例，福建4例，广东4例，四川3例，陕西2例，内蒙古1例，上海1例，江苏1例，湖北1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者249人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例479例（其中重症病例9例），无现有疑似病例。累计确诊病例6984例，累计治愈出院病例6505例，无死亡病例。

截至7月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例549例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例87061例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92246例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1069428人，尚在医学观察的密切接触者7405人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者449例（境外输入444例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27401例。其中，香港特别行政区11956例（出院11682例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15390例（出院12207例，死亡764例）。