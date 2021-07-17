国家卫健委：16日新增新冠肺炎确诊病例30例 其中本土病例2例

新华社北京7月17日电 国家卫健委17日通报，7月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例30例，其中境外输入病例28例（云南11例，湖南5例，福建4例，上海3例，浙江2例，陕西2例，广东1例），本土病例2例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例28例，解除医学观察的密切接触者632人，重症病例较前一日增加4例。

境外输入现有确诊病例469例（其中重症病例9例），无现有疑似病例。累计确诊病例6952例，累计治愈出院病例6483例，无死亡病例。

截至7月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例538例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例87039例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92213例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1068971人，尚在医学观察的密切接触者7197人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（均为境外输入）；当日转为确诊病例9例（均为境外输入）；当日解除医学观察18例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者444例（境外输入439例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27389例。其中，香港特别行政区11956例（出院11677例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15378例（出院12131例，死亡763例）。