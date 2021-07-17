全国医疗卫生机构去年末超102万个 床位数达910万余张

本报北京7月16日电 （记者王美华）在国家卫健委16日召开的新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长胡强强介绍，近期发布的《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2020年末全国医疗卫生机构总数达102万余个，比上年增加1.5万余个；全国医疗卫生机构床位910万余张，每千人口床位数由2019年6.30张增加到2020年6.46张。居民健康水平得到进一步提高，全国孕产妇死亡率从2019年的17.8/10万下降到2020年的16.9/10万，婴儿死亡率从5.6‰下降到5.4‰。

健康中国行动推进委员会办公室副主任、国家卫健委规划司司长毛群安介绍，过去两年，健康中国行动政策机制不断完善，各部门协同联动的格局初步形成；健康影响因素干预力度不断加大，全民健康素养水平稳步提高；全社会共建共享健康理念不断强化，健康中国行动品牌效应逐步显现。

毛群安说，围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进等专项行动，健康中国行动推进办会同各有关部门，全方位采取有效干预措施，大力倡导文明健康生活方式，着力提升群众健康素养。2020年全国居民健康素养水平达到23.15%，较2018年提升了6.09个百分点。健全完善重点人群健康保障体系，强化健康服务，全生命周期健康维护能力持续提升。针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病等重大慢性病，以及各类重点传染病、地方病，持续强化疾病防控措施，有效遏制疾病发病率上升趋势，成功打赢新冠肺炎疫情的阻击战。

毛群安说，在我国，烟草的危害仍然是一个不容忽视的问题。通过立法保障公共场所、公共交通工具、室内的工作环境，形成禁烟环境，是保护公众健康的重要举措。“北京、上海、深圳、西安等很多城市已经实施了公共场所控烟的条例，我们也在积极推动国家层面的立法，同时要求各个地方结合实际情况出台控烟的法律法规。”