团结抗疫要下好“全球一盘棋”（热点对话）

中国国际问题研究院

副院长 刘 卿

中国现代国际关系研究院

研究员 陈凤英

中国社会科学院世经政所

研究员 徐秀军

全球新冠肺炎疫情再次敲响警钟：据世界卫生组织统计数据，7月5日至11日这周，全球新冠确诊病例连续第四周增加，死亡病例也在连续10周下降后再次上升。目前，德尔塔毒株已出现在至少104个国家和地区。世卫组织总干事谭德塞近日指出，由于变异新冠病毒的流行和疫苗供应的不均衡，全球疫情再度面临严峻态势。

当前全球疫情形势呈现出哪些特点？疫苗生产及分配面临哪些挑战？国际社会应如何推进疫苗公平可及，共筑全球抗疫防线？围绕这些问题，本报记者对话三位国际问题专家，进行分析解读。

当前全球疫情形势呈现出哪些特点？

据美国疾病控制和预防中心统计，近期美国7天平均日增新冠病例数持续增加，至7月12日的7天平均日增病例数为21420例，为今年5月底以来新高。在亚洲，越南、泰国、印尼和马来西亚等东南亚多国疫情形势不容乐观。在欧洲，法国政府7月13日称，过去一周内疫情感染率上升60%，“第四轮疫情很可能已经开始”。

刘卿：随着新冠病毒变体，特别是德尔塔变异毒株的持续扩散，全球疫情形势仍然十分严峻，不少地区面临新一波疫情的威胁，也给病毒相关研究提出了新的要求。

当此关键时期，及时强化防疫措施十分必要。然而，受前段时间疫情形势趋缓影响，一些国家过早放松了警惕，在新一轮疫情到来之时行动迟缓，犹豫不决，应对乏力。当前正值北半球的暑假，人群流动性增大，也增加了病毒传播的风险。

陈凤英：病毒变异正和疫情防控、疫苗更新赛跑。目前人类研究病毒的步伐还跟不上病毒变异的速度。值得注意的是，东南亚此前并非全球疫情的“重灾区”，但在此次由变异病毒引发的疫情反弹中，成为受冲击最大的地区之一。这表明病毒仍在向全球蔓延，没有一个国家或地区能独善其身。同时，新一轮疫情也暴露疫苗的国际合作仍存在不畅通之处。在此形势下，世界经济复苏进程将受到影响，国际社会的乐观预期也会有所调整。

徐秀军：变异病毒的出现使全球疫情形势面临更多不确定性。当前疫情风险主要来自两方面：其一，新冠病毒发生变异，现有疫苗的注射效果恐将受到负面冲击；其二，尤其值得警惕的是，一些国家对疫情的防范意识下降，相关防控措施不断放松。例如，英国近日发布了最后阶段的解封计划，政府将取消有关戴口罩的规定，不再限制社交聚集人数。从深层次看，如何应对病毒变异问题，考验着一个国家的政策效力以及背后所体现的国家治理能力。

全球疫苗生产及分配面临哪些挑战？

疫苗是战胜疫情的最有力武器。谭德塞近日指出，当前全球新冠疫苗接种率仍存在巨大的“贫富差距”，发达国家疫苗如有富余，应该捐给“一针未打”的欠发达国家民众助其免疫，而非谋求给本国已经完全接种疫苗的人打加强针。世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦说：“尚无科学证据显示打‘加强剂’绝对有必要。”

刘卿：全球疫苗生产及分配仍面临诸多问题：其一，在疫苗生产上，各国能力存在差距。一些发展中国家缺乏独立研发、生产疫苗的能力。而部分发达国家打着“本国优先”的旗号，限制原材料出口，垄断生产技术，给全球疫苗生产供应链带来巨大的不确定性。其二，在疫苗分配上，发达国家和发展中国家之间、富裕人群和贫困人群之间，仍存在巨大鸿沟。其三，个别西方大国对世卫组织等多边机构的支持力度不够，使其运转能力受到影响，引领全球疫苗公平分配的作用未能完全发挥。其四，一些生产疫苗的西方企业将商业利益放在首位，对参与联合国主导的疫苗分配机制不甚积极，其所产绝大部分疫苗被发达国家抢先预订和囤积。

陈凤英：新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战。时至今日，全球抗疫尚未像气候合作那样，磨合形成“一盘棋”。世卫组织发挥了一定的协调作用，但尚未发挥有效的主导作用。一些西方国家将疫苗作为外交工具，“和谁关系好就给谁”，同时还肆意贬低、抹黑别国生产的疫苗。这种各有打算、各行其政的行为，迟滞了国际社会就抗疫合作达成共识的进程。

徐秀军：当前全球疫苗产能不足、分配不公平问题突出，尤其是以美、英为代表的发达国家，奉行“疫苗民族主义”，大量囤积疫苗，使得一些疫苗在仓库中过期，造成了巨大浪费。一些西方国家还为了自身利益，将疫情和疫苗政治化，对中国疫苗及中国援助国际社会的善意行为指手画脚，给全球抗疫大局带来负面影响。

国际社会应如何推进疫苗公平可及？

联合国秘书长古特雷斯近日表示，对国际社会提供疫苗和资金的承诺表示欢迎，但这还不够。要实现全球群体免疫并终止新冠疫情，尚需110亿剂疫苗用于全球70%地区的人接种。他呼吁国际社会在国际货币基金组织、世界银行、世界卫生组织和世界贸易组织带领下，为“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议提供资金支持。

刘卿：“科学抗疫”应成为共识。各国科研工作者应合作研究应对变异病毒之策。各国政府也应秉持科学精神，反对将疫情政治化、将疫苗商业化。主要大国要彰显责任担当，反对疫苗垄断，支持世卫组织发挥领导作用，把公共卫生作为完善全球治理的重要切入口。

陈凤英：疫情是当前人类面临的最大威胁，国际社会应当把抗疫放在第一位。总的来说，病毒溯源交给卫生专家解决；主要大国保障疫苗生产，尽己所能帮助周边国家和发展中国家；各多边机构合力解决资金问题，推动疫苗公平分配。全球形成“一盘棋”，各尽其责，定能尽早战胜疫情。

资金支持对提升疫苗可及性至关重要，一些多边机构已经行动起来，例如：国际货币基金组织（IMF）提出500亿美元全球抗疫方案加快疫苗普及；G20央行和财长会议呼吁IMF制定普遍增发6500亿美元等值特别提款权的方案等。世界银行、亚投行、非洲开发银行等也采取了积极举措。二十国集团（G20）要发挥关键作用。作为一个集中地区主要国家和欧盟、包含发达经济体和新兴经济体的多边平台，G20采取切实行动推动疫苗公平可及，意义将十分重大。

徐秀军：各国应加强防疫政策协调，这包括两层含义：其一，防控政策的协调和配合；其二，共同应对疫情对经济社会发展造成的各种负面影响。在疫苗研发生产等方面，大国应加强合作，实现优势互补；同时应在疫苗分配上做出表率，承担更多国际责任。在这方面，中国为国际社会树立了典范。中国国药疫苗和科兴疫苗获批世卫组织紧急使用认证后，又于近日进入“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）疫苗库。中国秉持人类卫生健康共同体理念，为全球抗疫做出了巨大贡献。