全民健康素养水平升至23.15% 国家卫健委解读健康中国行动两年“成绩单”

人民网北京7月16日电 （记者崔元苑）2019年6月，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，在全国推动实施健康中国行动。如今，两年过去了，健康中国行动开展得怎么样？今日，国家卫生健康委员会就健康中国行动实施取得的进展与成效有关情况举行发布会，国家卫生健康委规划司毛群安司长介绍了健康中国行动实施两年来的总体情况。

毛群安介绍，过去两年，健康中国行动推进办会同各有关部门，瞄准建设健康中国的目标，围绕疾病预防和健康促进两大核心，完善政策、调度、监测、考核等机制建设，组织开展15个专项行动。通过全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病等多方面发力，稳步推进落实各项重点任务。政府主导、部门协同、全社会参与的模式初具雏形，从中央到地方、跨部门宽领域的工作网络基本形成，预防为主的大健康理念持续深化，各方面工作取得了显著成效。具体体现在以下几个方面：

一是健康中国行动政策机制不断完善，各部门协同联动的格局初步形成。国务院成立了由孙春兰副总理任主任，众多部门共同组成的健康中国行动推进委员会，委员会还组建健康中国行动专家咨询委员会，从顶层设计确保行动高位部署推进。与爱国卫生工作优势互补、融合推进，在健康城市建设中开展行动创新试点，建立工作调度制度，印发工作要点，制定工作台账，定期召开工作会、协调会等部署推进工作，确保各项任务落细落实。指导各地、各专项行动开展监测评估和试考核工作，积极开展国家层面的监测考核，确保工作优质高效推进。

二是健康影响因素干预力度不断加大，全民健康素养水平稳步提高。围绕健康知识普及、合理膳食、全民健身、控烟、心理健康促进等专项行动，全方位采取有效干预措施，大力倡导文明健康生活方式，着力提升群众健康素养。2020年全国居民健康素养水平达到23.15%，较2018年17.06%提升了6.09个百分点。健全完善重点人群健康保障体系，强化健康服务，全生命周期健康维护能力持续提升。2020年，全国孕产妇死亡率下降到16.9/10万，婴儿死亡率下降到5.4‰。针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病等重大慢性病，以及各类重点传染病、地方病，持续强化疾病防控措施，有效遏制疾病发病率上升趋势，成功打赢新冠疫肺炎疫情的阻击战。

三是全社会共建共享健康理念不断强化，健康中国行动品牌效应逐步显现。健全健康科普“两库一机制”，广泛开展宣传推广，推进健康中国行动专网建设，打造宣传倡导的重要平台，发出权威科学声音。组织开展“健康中国行动——各地行”品牌传播、健康中国行动标识征集、全国知识竞赛等活动，组织聘任健康中国行动形象大使和评选“健康达人”，不断扩大健康中国行动的影响力。各地也在实际工作中探索总结出了一些好的经验和做法。

“下一步，我们将重点围绕完善推进协调机制、广泛宣传动员、加强监测考核等方面，深入推动实施健康中国行动，全面推开各个专项行动，努力实现健康中国的目标。”毛群安表示。

谈到“全民健康，共建共享”，毛群安说，亲身参与了健康中国行动两年来的各种活动后，明显感觉到行动的实施主体正逐步从单纯依靠卫生健康部门向全社会整体联动转变，全民参与的氛围越来越浓厚，干劲越来越足。全社会各个行业、各个部门积极参与支持，联手开展各项行动。比如，在群团组织方面，全国妇联牵头推动开展“健康中国 母亲行动”，号召广大妇女要带动家庭成员树立健康意识；中国计生协牵头组织开展深入推进家庭健康促进行动，指导各地发挥家庭健康的示范引领作用；全国总工会积极发动职工群众广泛开展全民健身，开展职业病宣传防治等活动，引导企业职工主动健康。在社会组织方面，中国企业联合会、中国企业家协会通过健康中国企业行动等推进活动，推动形成健康企业建设的整合效应。在发动群众参与方面，中央和地方的主流媒体积极参与宣传，全社会对于健康中国战略、健康中国行动的关注度稳步递增。

“健康中国行动，实际就是要全民来一场健康革命。希望全社会动员起来，真正做到每个人是自己健康的第一责任人。”毛群安指出，在日常生活中要坚持比如健康中国行动中涉及到的合理膳食、控烟、健康环境促进等等内容，这些都是影响健康的重要因素。如果能够做到这些，就是在重大疾病防治方面奠定了群众基础。从数据看，居民的健康素养水平在快速提升，但不健康的生活方式、行为也很突出，因此，倡导大家养成文明健康绿色环保的生活方式，这对个人健康、全社会的治理、生态环境的保护等都将发挥重要的作用。