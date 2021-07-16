北京织密织牢医院安全网

首都医科大学附属北京天坛医院为医护人员设下几道“安全关”。一进医院大门，便是警务室，随时有警力在岗。进楼有专门的安检人员和安检设备。在每个科室乃至每位医生护士的工作台旁，都有随手可及的“一键报警”装置。

所有信息都将汇总到天坛医院的中控室。在这里，数十块屏幕实时展示着医院各个点位的情况。一旦657个装有“一键报警”装置的点位有“报警”行为，这里都将响起报警声，大屏上还有弹窗提示。驻扎在医院的警力和安保人员会第一时间赶赴报警点位。

在急诊科护士长李楠的记忆里，警务人员的响应速度是秒级的。只要出现特殊情况，她几乎10秒之内，就能见到这些安全卫士。

2020年7月1日，《北京市医院安全秩序管理规定》（以下简称《规定》）开始施行。一年来，天坛医院的变化正是北京市医院安全秩序整体提升的缩影。北京市公安局内保局医疗大队大队长王亚林介绍，截至今年6月底，北京警方共办理涉医违法犯罪案件74起，查处77人，其中刑事案件7起。一年来，全市涉医违法犯罪案件发案率稳步下降，其中刑事案件同比下降65%。公安部和国家卫健委两次向全国推广“北京经验”。

北京市公安局丰台分局樊家村派出所民警韩白羽是天坛医院警务室的负责人。在这里，还有4名民警跟他一起24小时守卫着天坛医院的安全。

预防为主、医警联动是《规定》的重要原则。医院设立“一键报警”装置，制定警医联席会议制度。警务室与医院保卫部联勤联动，在天坛医院，5名民警对200多位安保人员进行专业培训，并在日常工作中紧密配合。医院和警方还详细制订了应对各类突发情况的预案，定期开展演练，医护人员也参与其中。

《规定》实施以来，这张医院安全网正在快速织密织牢。据统计，北京市在册二级以上医院308家，已设立警务室医院279家，总建设率90.6%，专职开展医院警务室工作警力629名。

目前，北京市已有262家医院安装“一键报警”装置，225家医院落实“一键报警”重点点位全覆盖，153家医院“一键报警”联入警务室，80家医院“一键报警”联入属地派出所。

北京市卫健委加大物防投入，协调市财政投入近5000万元，为市属22家医院增配安检门和X射线安检仪等设备。目前，全市已有279家医院开展了安检。北京市三级以上医院全部配备安检设备并投入使用。

保证医院安全平稳运行，要“人防”“物防”，更要“技防”。

天坛医院将监控系统、治安一键式报警系统、巡更系统、人脸识别系统、安检系统整合到医院安全管理平台。这套智能系统能对多次到医院无理缠闹、扬言实施暴力、醉酒等高风险就诊人员做出风险提示。

当前，警务室已经成为北京市很多医院的有机组成部分。

警察在场，对普仁医院客服中心主任孙晓奇而言，不仅意味着安全。普仁医院安装“一键报警”装置后，孙晓奇使用过一次。当时，两名患者之间有矛盾，眼看着双方情绪越来越激动，孙晓奇赶紧按下了报警按钮。医院警务室的警官迅速到达，患者情绪很快便冷静了下来。

针对较为突出的医患矛盾纠纷，“市公安局与市卫健部门”“区公安分局与区卫健部门”“公安派出所与辖区医院”三级联合会商制度提前介入指导，搭建对话平台，将矛盾纠纷解决在初始。自《规定》施行以来，通过联合会商共预防、化解矛盾纠纷9起，确保恶性涉医违法犯罪“零发生”。

北京市人大常委会监察和司法办公室有关负责人表示，《规定》立法时聚焦维护医院安全秩序、更好地保护医务人员安全这一“小切口”。面对2019年底和2020年初连续发生的暴力伤医案件，立法着重解决的安全问题就是如何维护医院的正常诊疗秩序，保护好医务人员的人身安全和人格尊严，向全社会释放了关心关爱医务工作者、依法加大对暴力伤害医务人员防范打击力度的强烈信号。