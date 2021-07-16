任萍：医联体建设要在“联”上下功夫

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈(点击观看视频)节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院高质量发展、党务业务融合等话题展开探讨。大连医科大学附属第二医院党委书记、院长任萍在访谈中表示，医联体建设的关键就在于“联”字，要紧密联系医联体成员单位，充分调动大家的积极性，实现同频共振、同心发力。

任萍指出，加强医联体建设和发展，强化基层医疗卫生机构诊疗能力，既方便了群众就近就医，也促进了医疗与预防、保健相衔接，使得慢性病预防、治疗、管理能够贯通，医疗卫生与养老服务也能够有效结合。“对于医疗机构来说，医联体建设也有利于实现优质医疗资源上下贯通。基层医疗机构能够补足短板，同时也能缓解大医院就医需求压力，对大医院优化病种、攻克疑难杂症等方面有很大的支持和推动作用。”

任萍介绍，大连医科大学附属第二医院于2014年就成立了医疗联盟，目前已有17家紧密层成员单位，240余家项目层单位。通过远程医疗、点对点专科共建、联盟标准化工作建设等，提升基层医疗服务水平，保障各联盟单位的医疗安全和质量。

为深入开展“互联网+医疗健康”，打通患者就医需求“最后一公里”，医院主要从四个方面入手，打造互联网医院服务体系。一是院内诊疗智慧化，实现院内诊疗全流程的智能移动化；二是打造网上门诊诊疗服务，各个科室的医生可以通过视频、语音、图像等形式为患者提供线上门诊服务，同时还提供药品配送服务；三是通过线上诊疗前置，让医生通过手机就可以调阅患者既往的病例资料，再结合患者自述提前进行检查预约，减少患者奔波；四是开通了新冠肺炎互联网公益咨询平台，开展免费咨询服务，通过健康教育避免群众恐慌，降低院内交叉感染风险。

在改善医疗服务方面，任萍也介绍了医院近年来开展的重要工作。一是提升诊疗能力，打造急危重症、疑难重症诊疗中心，形成常见病、多发病诊疗示范中心，聚焦高新医疗技术发展，提升患者就医获得感；二是重视业务培训，严格“三基三严”培训考核，落实责任到各个科室、科主任及医务工作者；三是全面优化服务流程，建立检查预约中心，减少患者奔波。成立患者服务中心，集多功能服务为一体。优化预约就诊流程，提升就医效率；四是大力推广MDT（多学科协作）诊疗模式，打破学科界限，方便患者就医；五是培养专科护理团队，开展优质护理服务，为老年人、行动不便的患者等提供更加精细化、人文化的优质护理。

同时，作为医院党委书记，任萍也在医院党建及党务业务融合方面分享了诸多案例与经验。“医院党委就像医院这个大航船的掌舵人，要认清医改大势，把握医联体建设的脉动和方向，探索和解答医联体的各种命题。要用党建文化这条精神纽带凝聚起联盟力量，确保医联体建设又好又快发展。”任萍说。