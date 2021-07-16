截至7月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例36例，均为境外输入病例（云南15例，上海6例，天津4例，广东4例，江苏2例，浙江2例，河南1例，四川1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者349人，重症病例较前一日增加4例。

境外输入现有确诊病例469例（其中重症病例6例），无现有疑似病例。累计确诊病例6924例，累计治愈出院病例6455例，无死亡病例。

截至7月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例536例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例87011例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92183例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者1068538人，尚在医学观察的密切接触者7401人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（境外输入18例）；尚在医学观察的无症状感染者451例（境外输入446例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27356例。其中，香港特别行政区11955例（出院11675例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15346例（出院12083例，死亡759例）。