截至7月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
7月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例28例，其中境外输入病例23例（广东12例，云南7例，浙江2例，福建1例，四川1例），本土病例5例（均在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。
当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者470人，重症病例与前一日持平。
境外输入现有确诊病例438例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6888例，累计治愈出院病例6450例，无死亡病例。
截至7月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例506例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例87005例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92147例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1068164人，尚在医学观察的密切接触者7378人。
31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察20例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者451例（境外输入445例）。
累计收到港澳台地区通报确诊病例27338例。其中，香港特别行政区11955例（出院11669例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15328例（出院11964例，死亡753例）。
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