截至7月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，其中境外输入病例23例（云南10例，上海5例，广东2例，天津1例，辽宁1例，江苏1例，福建1例，四川1例，陕西1例），本土病例1例（在云南）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者542人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例438例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例6865例，累计治愈出院病例6427例，无死亡病例。

截至7月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例501例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例86982例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92119例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1067675人，尚在医学观察的密切接触者7389人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者464例（境外输入458例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27309例。其中，香港特别行政区11952例（出院11665例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15302例（出院11901例，死亡747例）。