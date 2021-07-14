孙春兰强调：加强新时代学校体育工作 更好发挥体育综合育人功能

新华社青岛7月13日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰12至13日在山东青岛出席第十四届全国学生运动会开幕式，调研学校体育工作并召开全国体教融合工作座谈会。她强调，要深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和关于加强青少年体育教育的一系列重要论述，落实党中央、国务院决策部署，以学生全面发展、增强综合素质为目标，牢固树立健康第一的教育理念，健全体教融合的育人机制，促进文化学习和体育锻炼协调发展，培养堪当民族复兴大任的时代新人。

孙春兰指出，各地和学校要全面深入贯彻德智体美劳全面发展的教育方针，更新教育理念，深化教学改革，把体育教育摆在更加突出的位置。未来属于青少年，希望寄予青少年，青少年身心健康、体魄强健是中华民族旺盛生命力的重要体现，要帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志。要重点解决时间、教师、场地、比赛问题，时间上鼓励学校一天一节体育课、保证每天1个小时校内体育活动不被挤占，师资力量可以通过专兼职、购买服务等多渠道补齐缺口，场地设施达到配备标准、保障体育教学与活动需要。要多开展一些比赛，吸引学生积极参加，整合教育、体育系统的青少年赛事，形成校内竞赛、校际联赛、选拔性竞赛为一体的大中小学竞赛体系，以赛促教、以赛促训，带动学校体育发展。

调研期间，孙春兰考察了青岛嘉峪关学校、青岛二中、青岛奥林匹克帆船中心，了解体教融合、体育教学、场地设施、日常训练等情况。她希望学校在推进“双减”工作中，提升课堂教学质量，总结推广“十个一”项目，提供更多丰富多彩的课后服务，把体育作为重要内容，“一校一品”“一校多品”，培养学生兴趣和锻炼习惯，提升学校体育特色发展水平。要倡导和宣传科学的育人观念，充分调动家庭、社会的积极性，形成“家校社”共同支持体育教育的良好环境。