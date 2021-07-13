截至7月12日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

7月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例29例，其中境外输入病例27例（云南6例，上海5例，河南3例，广东3例，福建2例，湖南2例，北京1例，天津1例，江苏1例，湖北1例，四川1例，陕西1例），本土病例2例（江苏1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者331人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例427例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例6842例，累计治愈出院病例6415例，无死亡病例。

截至7月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例492例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例86967例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例92095例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1067174人，尚在医学观察的密切接触者7430人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者471例（境外输入465例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例27279例。其中，香港特别行政区11951例（出院11662例，死亡212例），澳门特别行政区55例（出院53例），台湾地区15273例（出院11850例，死亡741例）。